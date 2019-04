Elásta a csatabárdot a Qualcomm és az Apple

Minden vitás kérdését peren kívüli megegyezéssel rendezte az Apple és Qualcomm, mely évek óta folytatott jogi csatározást különböző bíróságokon egymással elsősorban szellemi tulajdon ellopása és üzleti titkok megsértése kapcsán. A két cég közt létrejött megállapodás értelmében az Apple jelentős összegű (belsős információk szerint nagyjából 7,5 milliárd dollárnyi) licencdíjat fizet egy összegben a Qualcommnak, illetve a megegyezés alapján hat évig a chiptervező szállítja majd az iPhone-ok és iPadek számára az 5G-s modemeket - erre azonban idén még biztosan nem kerül sor.

A Nikkei szerint a megállapodást egy több héten át tartó tárgyalássorozat előzte meg, melynek egy ponton része volt az is, hogy a Qualcomm az Apple rendelkezésére bocsátotta 5G-s chipjeit tesztelési céllal. A riport szerint az idei iPhone-ok előrehaladott tervezési folyamata ugyanakkor már nem teszi lehetővé, hogy a 2019-es őszi szezonban megjelenő új Apple okostelefonokba is Qualcomm 5G-s modem kerüljön, de a most aláírt megállapodás értelmében 2020-ban ennek már nem lesz semmi akadálya.

Az Apple a tegnap tető alá hozott megállapodás nélkül egyetlen beszállítóra, az Intelre támaszkodhatott volna csupán, a cupertinói cég és a chipgyártó között ugyanakkor meglehetősen feszült a légkör egy ideje, elsősorban annak köszönhetően, hogy az Intel belsős információk szerint több szállítási határidőt sem tudott betartani különböző gyártási nehézségek miatt. Mindez szélsőséges esetben akár azt is eredményezhette volna, hogy a jövőre megjelenő iPhone-okba sem kerül 5G-s modem, miközben a konkurencia első 5G-s készülékei gyakorlatilag már most kaphatók, vagy egy-két hónapon belül piacra kerülnek.

A peren kívüli egyezség a fentiek alapján a Qualcomm szempontjából jelentős győzelem, mely a chiptervező részvényeinek árfolyamát azonnal az egekbe katapultálta. A cég részvényei egyetlen nap alatt 27 százalékot erősödtek, 1999 óta nem látott egynapos szárnyalást mutatva. A cég licenc üzletága a 2018-as üzleti évben 5,16 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 35 százalékos csökkenésnek felelt meg az egy évvel korábbi időszaknak megfelelően. Elemzők a jelentős visszaesést egyedül annak tulajdonították, hogy az Apple nem fizette ki a Qualcommnak járó licencdíjakat. Az üzletág a Qualcomm árbevételének 23, profitjának pedig mintegy 54 százalékát tette ki az adott üzleti évben.

Az Apple-Qualcomm megállapodás megkötésével gyakorlatilag egy időben az Intel bejelentette, hogy leállítja az okostelefonok számára készített 5G-s modemchipek fejlesztését - a chipgyártó döntése a tegnapi megegyezés fényében borítékolható volt, hiszen a cég jó eséllyel úgyis elvesztette volna egyetlen partnerét.

Bő kétéves kálvária

Az Apple-Qualcomm háború még 2017 elején kezdődött, amikor tervezőcég modemeire hosszú évekig építő Apple bejelentette, hogy a szövetségi kereskedelmi bizottság után peres úton szerezne vissza egy nagyobb összegű licencdíj-túlfizetést. A cupertinói cég akkor azt mondta, beszállítója visszaélt a mobilos modemek piacán élvezett monopóliumával és a kötelezően licencelendő szabadalmakkal, utóbbiakat csak "terhes, túlzó és költséges" formában volt hajlandó átadni. Ekkor az Apple 1 milliárd dolláros kártérítést követelt a fentiek miatt, vagyis a cég szerint ennyivel több pénzt szedett be a Qualcomm a jogosulthoz képest.

A történet hátterének egy fontos mozzanata, hogy a pár hónappal korábban bemutatott iPhone 7-tel megszüntette a Snapdragon modemek exkluzivitását az Apple, mely a készülékekbe piactól függően vegyesen pakolt Qualcomm, illetve Intel rádiós egységeket. Az amerikai, a japán, illetve a kínai modellekbe kerültek a Snapdragon chipek, az ezekben az országokban található szolgáltatók ugyanis ragaszkodtak a Qualcomm modemes megoldásához, mondván: ez biztosítja a legjobb kompatibilitást, a modem biztosan gond nélkül működik az összes szabványos mobilhálózaton. Mindez pedig annyira fontos szempont, hogy például a Samsung csúcsmodelljei (még a legújabb Galaxy modellek is) integrált modemes Qualcomm rendszerchippel érkeznek meg bizonyos piacokra, például az Egyesült Államokba és Kínába.

Ezt, illetve részben szintén Intel modemekkel szerelt iPhone X-et látva a Qualcomm ellentámadásba lendült. A chiptervező szerint az Apple ugyanis szellemi tulajdonát felhasználva próbálta helyzetbe hozni riválisát, az Intelt. Mindezt úgy, hogy az Apple többek között jogosulatlan hozzáférést biztosított a 4G rádiós modem és a készülékek többi komponensének összehangolásához használt szoftverhez, amely a Qualcomm tulajdonát képzi. Az együttműködés keretében a cég ugyanis nem csak a kész rádiós chipeket, hanem változatos, az integrációt segítő eszközt és diagnosztikai szoftvereket is biztosított az Apple-nek. A vád szerint az Apple nem biztosított kellő védelmet szellemi tulajdonának, ráadásul a cupertinóiak nem hagyták, hogy a Qualcomm elvégezze a szerződésben foglalt audit eljárást, amelyből kiderült volna, hogy az Apple pontosan hogyan kezelte az ügyben érintett szoftvert.

Tavaly év elején még a Qualcomm tűnt a csatározás várható vesztesének, januárban ugyanis Kína, Tajvan és Dél-Korea után az EU is elmeszelte, az uniós hatóságok szerint a cég visszaélt piaci erőfölényével annak érdekében, hogy kizárja a piacról versenytársait. Ezért a tervezőcég 997 millió eurós büntetést kapott 2011 és 2016 között gyakorolt versenyellenes viselkedése miatt, amellyel gyakorlatilag kizárta a versenytársakat az LTE-képes mobilos chipek piacáról. Az uniós hatóság ugyanis bizonyítottnak látta, hogy a Qualcomm a kizárólagosságért cserébe jelentős összegeket juttatott az Apple-nek, részben kedvezmény, részben pedig egyszerű kifizetések formájában. A 2011-es megállapodás lényeges eleme volt, hogy kikötötte, az Apple az iPhone és az iPad termékvonalban csak Qualcomm modemeket használ, ezt pedig 2013-ban egészen 2016-ig meghosszabbította a két cég.

További kitétel volt, hogy amennyiben ezt az exkluzivitást az Apple megtöri, büntetésképp az addig igénybe vett pénzügyi kedvezményeket is vissza kell fizetnie. A Bizottság szerint ez az egyezmény lehetővé tette, hogy a Qualcomm megakadályozta a piaci versenyt, így függetlenül attól, hogy mennyire jók voltak az Intel (vagy mások) termékei, nem léphetett piacra. A megállapodást az Apple 2016-ban végül nem újította meg, a modemeket pedig a már említett módon az Inteltől és a Qualcommtól vásárolta, megosztva.

Tavaly ősszel kezdett az Qualcomm felé billenni a mérleg nyelve. A tervezőcég ekkor új panaszt nyújtott be, mondván, bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy az Apple üzleti titkokat szerzett meg és adott át az Intelnek, ezzel segítve partnerét. E szerint az Apple több éves tevékenységet végzett az üzleti titkok megszerzésére, annak érdekében, hogy az Intel alacsonyabb minőségű rádiós egységeit magasabb színvonalra emelje és így alkalmassá tegye arra, hogy az iPhone-okban is bevethetőek legyenek. Az újabb vád szerint az Apple a Qualcomm eszközeit nem csak arra használta, hogy a Snapdragon modemek működését tökéletesítse iOS alatt, hanem arra is, hogy az Intel-féle chipek bajait diagnosztizálja és javítsa.

A jogi csatározás első eredményeire tavaly decemberig kellett várni, amikor a Fucsieni Középfokú Népi Bíróság jóváhagyta Qualcomm kérését, amely tiltja a 2015 és 2017 között megjelent iPhone készülékek forgalmazását Kínában. A döntés érdekessége, hogy annak nem volt közvetlenül köze a modemes ügyhöz, a Qualcomm fotók manipulálásához, illetve az érintőképernyő működéséhez használt szellemi tulajdonai alapján vitt be ütést az Apple-nek. Pár nappal később futott be a müncheni regionális bíróság döntése, melynek értelmében az Apple-nek le kellett állítani termékpalettájának kétharmadát jelentő iPhone 8 és iPhone 7 készülékeinek hivatalos forgalmazását németországi üzleteiben. Az indoklás szerint az Intel és a Qorvo jogtalanul használja szellemi tulajdonát a két cég az envelope tracking rádiós technológia implementálásnál.

Idén januárban a viszály egy újabb részlete látott napvilágot. Az Apple az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (Federal Trade Commission - FTC) előtt tett vallomásában azt közölte, hogy a Qualcomm elzárkózása miatt kényszerült kizárólag Intel modemeket használni a legújabb iPhone-okban. A cupertinói céget képviselő Jeff Williams azt állította, hogy a chiptervező továbbra is értékesít eszközöket a régebbi iPhone-okhoz, mint a 7 és 7 Plus, ugyanakkor a legújabb modellek kapcsán a két vállalat között folyó szabványháború miatt már megtagadta az együttműködést, ezért kényszerült az Apple kizárólag Intel modemek használatára. Williams azt is szóvá tette, hogy a Qualcomm kiemelten magas licencdíjakat gombol le a cégről, készülékenként mintegy 7,5 dollárt, vagyis az Apple által jogosnak tartott 1,5 dollár ötszörösét.

Pár héttel később az Apple újraindította az iPhone 8 és 7 készülékek decemberben kényszerűen leállított németországi forgalmazását. A cupertinói vállalat ehhez kénytelen volt az ügyet kirobbantó Qualcomm termékeihez nyúlni. A német piacra szállított friss modellekben ugyanis már nem az Intel és a Qorvo chipjei vannak, amely utóbbi miatt a müncheni regionális bíróság megtiltotta az iPhone 8 és 7 hivatalos forgalmazását. Rövid nyilatkozatában az Apple annyit közölt, hogy nem volt más választása, mint végleg leállítani az Intel-Qorvo rádiós párossal szerelt készülékek szállítását.

A következő, a két fél között immár vélhetően az utolsónak tekinthető összecsapásra március végén került sor. Ekkor az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (ITC) egy bírója tiltást javasolt a régebbi, iPhone 7-es készülékek forgalmazására. MaryJoan McNamara szerint az Apple szóban forgó termékei sértik a Qualcomm egyes szabadalmait. A döntés nem volt jogerős, azt még jóvá kellett volna hagynia a kereskedelmi bizottságnak, amire a tegnap bejelentett megállapodás fényében vélhetően már nem kerül sor.

Hol vannak az Apple modemei?

A csatabárd elásásával az már biztosság vált, hogy az Intel modemek idővel teljesen kikerülnek az iPhone-okból, helyüket pedig Snapdragon rádiós egységek veszik át (vagy inkább veszik vissza). Ennek ellenére azonban nem zárható ki, hogy az újabb együttműködés sem lesz kifejezetten hosszú életű, régóta fennálló pletykák szerint ugyanis az Apple már régóta dolgozik saját fejlesztésű modemén. Egy viszonylag friss, februári hír szerint a cupertinói vállalat egy házon belüli átszervezéssel igyekszik katalizálni a lassan haladó projektet: az Apple modemes fejlesztései a vezeték nélküli és egyéb hardveres technológiákért felelős Rubén Caballerótól az Intelt és IBM-et is megjárt Johny Srouji keze alá kerültek át. Egyelőre úgy fest, hogy az első, jövőre várható 5G-s iPhone-okba még a Qualcomm rádiós egységei kerülnek, amennyiben viszont egyszer révbe érne a házon belüli modem fejlesztése, az Apple ismét megpróbálhatja kiadni a láthatóan rendkívül nehezen leváltható Qualcomm útját.