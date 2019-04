Ötödik születésnapját ünnepli a Simple és az OTP Mobil

Szépen cseperedik az OTP Mobil Simple alkalmazása, az egyre több szolgáltatást tömörítő app már öt éve érhető el az okostelefonos alkalmazásboltokban. A Simple 2014-ben rajtolt, akárcsak a fejlesztéséért felelős, az OTP Bank által alapított OTP Mobil Kft., amely azóta is a pénzintézet fintech cégeként üzemel.

A Simple több területen is fontos fejlesztéseket hozott a hazai piacra, kezdve a mobilfizetéssel. 2014-ben az okostelefonos fizetés hazánkban még gyerekcipőben járt, az olyan kezdeti megoldásoknál pedig, mint a MobilTárca, a felhasználóknak speciális SIM-re is szüksége volt a fizetéshez. A Simple már ekkor igyekezett készülék- és bankfüggetlenül lehetővé tenni a mobilos fizetést - igaz, első körben csak az arra felkészített automatáknál, QR-kódos alapokon. Ahhoz, hogy teljes értékű, NFC-s mobilfizetési szolgáltatást kínáljon, a cégnek még szüksége volt némi időre, 2017 nyarán azonban maga is elindult saját megoldásával - az igazán nagy dobással pedig még ugyanezen év őszén előrukkolt, mikor bejelentette, a Simple-ben már bármelyik bank ügyfelei fizethetnek NFC-vel.

Ez a nyitottság komoly fegyvertényt jelentett a Simple számára, még ha a szolgáltatás használatához a külső bankok ügyfeleinek virtuális prepaid kártyát kell is használniuk, hiszen lényegében a legegyszerűbb ismerkedési felületet adják a technológiával a felhasználóknak. Ez pedig értelemszerűen annak az esélyét is növeli, hogy az NFC-s fizetésre rákapó ügyfelek később sem akarnak majd távozni az ismerős felületről - netán még egy OTP-s kártyát is beszereznek hozzá.

A Simple persze egy sor további funkciót is kínál, a kezdeti, 5 darabos szolgáltatáspaletta mára 14 eleműre bővült. Az alkalmazáson keresztül az elmúlt öt év során 660 ezer mozijegy, illetve további 140 ezer koncert-, fesztivál, és színházbelépő talált gazdára. A felhasználók ételt 210 ezer alkalommal rendeltek, autópálya-matricából pedig 600 ezret vásároltak. Nem meglepő módon azonban a legnépszerűbb szolgáltatása közterületi parkolás volt, amelyet az öt év alatt 3,8 millió alkalommal vettek igénybe - de ha a Simple-ön keresztüli érintéses fizetést is a szolgáltatások közé számítjuk, a maga 5 millió tranzakciójával egyértelműen ez utóbbi funkció viszi el az aranyérmet.

Az évfordulón persze az OTP Mobil másik lábáról, a SimplePay-ről sem érdemes megfeledkezni: a cég online fizetési platformja 2015-ben rajtolt és az országból kivonuló PayU helyét vette át - megtalálható tehát egy sor e-kereskedő, de jegyértékesítők és taxitársaságok oldalain is, összesen több mint 5000 webshop használja a szolgáltatást. 2017-től ráadásul a SimplePay-t a fejlesztők a Simple-lel is összeboronálták, az év decemberétől a Simple-ben regisztrált profilokkal és kártyákkal a SimplePay fizetés is lehetséges, így nem kell újból megadni a fizetési adatokat.

A Simple felhasználói bázisa mára 770 ezer fősre hízott, akik összesen évi 5,5 millió tranzakciót indítanak. Az alkalmazás születésnapja alkalmából az OTP Mobil kuponnal is készül a felhasználóknak, ezt a mai napon érdemes keresni az app felületén.