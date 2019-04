Magyarországon is kaphatók a HTC Vive VR szemüvegek

Bár sokan fogadnak rá, hogy a VR a 3D tévék sorsára jut, az iparág kitartóan araszol előre, még ha egyelőre nem is a gamer, hanem a vállalati piacon talált jobb táptalajra. A terjeszkedés már itthon is érezhető, a HTC Vive VR szemüvegei ugyanis, mint azt a cég bejelentette, már Magyarországon is elérhetők.

Ez a HTC Vive és Vive Pro VR szemüvegeket, illetve az azokhoz tartozó kiegészítőket jelenti, a lista pedig az év során jó eséllyel tovább bővül majd, ha a gyártó csőben lévő megoldásai is piacra kerülnek, mint a Vive Pro Eye, vagy a Vive Focus Plus. A Vive szemüvegek, illetve kiegészítőik kizárólagos hazai disztribútora a HRP Europe Kft, a készülékek az Extreme Digital, az Aqua, a Konzolvilág és az iPon webáruházaiban már elérhetők. A klasszikus HTC Vive, a két hozzá tartozó kontrollerrel és a felhasználó mozgását követő két bázisállomással bruttó 210 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron kerül a boltokba, míg a hasonló felszereltségű Vive Pro csomag bruttó 480 ezer forint környékén vásárolható meg.

Az eszközökhöz természetesen a gyártó kapcsolódó szolgáltatásai is elérhetők, mint a Vive Infinity és a Vive Sync. Előbbi megoldás előfizetéses keretek között tesz elérhetővé több mint 600 VR játékot és alkalmazást, illetve olyan szolgáltatásokat, mint a hagyományos videók VR-es lejátszását segítő Viveport Video. A Vive Infinity havi 4400, vagy évi 33500 forintos előfizetési díj ellenében vehető igénybe. A Vive Sync már a vállalati felhasználókat, azaz az iparág számára jelenleg jövedelmezőbb szegmenst célozza meg, egy VR kollaborációs appról van szó, amely egy virtuális meetingszobában hozza össze a céges felhasználókat.

A szemüvegekkel és a szolgáltatásokkal a kiegészítők is megérkeznek a hazai kínálatba, a kontrollerek, kábelek, bázisállomások és egy sor egyéb eszköz is megvásárolható külön is - a legérdekesebb azonban egyértelműen a vezeték nélküli adapter, amely az Intel 60 gigahertzes WiGig szabványára támaszkodva szabadítja meg a felhasználót a PC-hez futó kábelektől. A vezeték nélküli élményért további bruttó 110 ezer forint környéki összeget kell kicsengetni kereskedőtől függően, illetve a performanszhoz egy akkura is szükség lesz, ez bruttó 9000 forintért kapható, és 2,5 óra játékidőt biztosít egy feltöltéssel.

A szemüvegek drágák, de a vas ára egyre barátságosabb

A Vive-val a HTC tehát eltökélten folytatja földrajzi terjeszkedését - a Viveport alkalmazásbolt egyébként már 60 országban érhető el. A hivatalos hazai árazás jól mutatja, hogy még mindig nem filléres készülékekről van szó - ugyanakkor a szegmens térnyerését segítheti, hogy ha magukért a szemüvegekért mélyen be is kell nyúlni a pénztárcába, a belépési küszöb így is stabilan csökken, hiszen az eszközök használatához szükséges minimális hardverkövetelmények továbbra is ugyanazok, amelyeket a HTC a Vive három évvel ezelőtti bemutatkozásakor lefektetett - igaz a Vive Pro esetében az ajánlott erőforrások már valamivel izmosabbak. De persze hasonló a helyzet a riválisok esetében is, a három évvel ezelőtti teljesítmény pedig ma már jóval barátságosabb áron elérhető, mint a VR szemüvegek bemutatkozásakor volt.

A folyamatosan csökkenő árak jó pontot jelentenek a piac számára, ahogy az egyre feljebb kúszó kijelzőfelbontások, illetve pontosabb felhasználókövetés is - ugyanakkor ezek még mindig nem elegendők ahhoz, hogy a vállukon a konzumer szegmensben is sikerre vigyék a VR szemüvegeket. Ahhoz, ahogy azt az iparágat követők az utóbbi években már sokszor elmantrázták, a megfelelő tartalmi háttérre is szükség lesz, ami azonban még mindig váratott magára. Bár felbukkant néhány AAA cím az eszközökön, mint a Skyrim vagy a Doom, a VR mint platform támogatottsága a játékfejlesztők körében távolról sem mondható elterjedtnek, a játékosok így továbbra sem tekinthetnek teljes értékű alternatívaként a technológiára.

Az üzleti partnerek részéről ugyanakkor továbbra is rendkívül erősnek mutatkozik az érdeklődés a technológia iránt, hiszen a nagyvállalatok a megfelelő hardver birtokában házon belül is fejleszthetnek arra különböző mérnöki eszközöket, oktatatóanyagokat, vagy épp ügyfeleiknek szánt bemutatókat. A cégek pedig élnek is a lehetőséggel - nem véletlen, hogy az új generációs szemüvegek számottevő része kifejezetten vállalati fókusszal látott napvilágot, mint a fentebb is említett HTC Vive Pro. Utóbbi kapcsán egyébként a cég sajtóeseményén Marko Savkovic, a HTC CEE régióért felelős termékmenedzsere elmondta, hogy a vállalati headset bemutatkozása után épp a játékos közösség nyomásának engedve tette azt elérhetővé a gyártó széles körben, a konzumer piacon is.

Az tehát látszik, hogy egy viszonylag elkötelezett niche-t a termékkategória már ki tudott alakítani magának, ennek felhizlalásához azonban erősebb tartalmi háttérre lesz szükség. Az Vive Infinityhez hasonló előfizetéses megoldások ezt segíthetik, az igazi lendülethez azonban a gyártóknak szorosabban együtt kell működniük az élvonalbeli címek fejlesztőivel, hogy azok a VR eszközöket is teljes jogú polgárként kezeljék. Addig is a vállalati ügyfelek viszik a vállukon a piacot, akiknél úgy néz ki látványos siker a technológia.