Már bárhonnan streamelhetők a játékok a Steam Linken keresztül

Már bárhonnan streamelhetik játékkönyvtáruk kedvenc címeit a Steam felhaszánlói: a Valve bejelentette, a Steam Link 688-as build számú bétája már Steam Link Anywhere támogatással érkezik, azaz bármilyen, Steamet futtató számítógépről lehetővé teszi a távoli játékot, a megfelelő minőségű hálózati kapcsolaton keresztül.

Sajnos a vállalat ennél konkrétabb hálózati elvárásokat egyelőre nem közölt, így nem tudni, pontosan milyen fel- és letöltési sebességek ideálisak az élvezhető játékhoz - fórumposztjában a cég mindössze annyit ír, a Steamet futtató számítógépnek "jó feltöltési sebessége", kell hogy legyen, és ehhez hasonlóan a Steam Link is "jó hálózati kapcsolatot" igényel.

A szolgáltatás a cég által már nem forgalmazott, de továbbra is támogatott Steam Link boxról, bármilyen Steamet futtató számítógépről, vagy Steam Linket futtató okostelefonról igénybe vehető - utóbbi persze az androidos készülékeket jelenti, a szolgáltatás iOS-re nem érhető. Ez a Valve szerint az Apple makacsságának köszönhető, a cupertinói óriás ugyanis tavaly óta nem engedi be az appot alkalmazásboltjába, "üzleti érdekütközésekre" hivatkozva. Noha ennél pontosabb indoklással a vállalat nem szolgált, valószínűleg az áll a döntés mögött, hogy a cég nem egyszerű remote desktop kliensként tekint a szoftverre (amelyekből egyébként bőséggel találunk az App Store-ban) hanem kvázi vásárlásokat is lehetővé tevő appként, miután a Big Picture interfészen keresztül lehetőség van az asztali Steamet igába hajtva játékokat vásárolni. Persze ezt bármilyen más remote desktop megoldással is megtehetnénk, az Apple azonban úgy tűnik túl egyszerűnek látja ezt a Steam Linken keresztül, és miután a vásárlásokból nem tudja levonnai a maga szokásos 30 százalékát, inkább be sem engedi a Steam Linket az App Store-ba.

A Steam Link Anyhere használatához a Steam klienst a március 13-i, vagy újabb béta kiadásra kell frissíteni, majd a szoftverben az utasításoknak megfelelően párosítani a fiókot a kívánt eszközzel. Miután korai bétáról van szó, érdemes bugokra számítani, ezeket a cég folyamatosan gyomlálja majd a szolgáltatásból.

A Valve jó eséllyel nem véletlenül tette közzé már korai béta szakaszban a szolgáltatást, azzal valószínűleg a Google napokban bemutatkozó játékstreaming szolgáltatásának igyekszik elébe vágni. Ugyanis ahogy az Ars Technica is írja, a keresőóriás maga is a GDC játékfejlesztői konferencián tervezi lelplezni saját szolgáltatását, amelyet béta formában már októberben felvillantott, Project Stream kódnév alatt. A megoldás különlegessége, hogy abban a vállalat Chrome böngészőjét használja kliensként - persze a Project Stream így is inkább hasonlít a szegmensben már ismert GeForce Now vagy PlayStation Now szolgáltatásokra, hiszen a játékok nem a felhasználó saját hardverén futnak mint a Steam esetében, hanem a vállalat távoli szerverein.