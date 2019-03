MacOS-re fókuszál a Chrome legújabb verziója

Kiadta a Chrome böngésző legújabb, 73-as verzióját a Google. Az összesen öt különféle (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) operációs rendszerre elérhető alkalmazás elsősorban az Apple PC-ket használók számára hozott újdonságokat: a PWA-k (Progressive Web Apps) teljes körű támogatása mellett egy sötét megjelenítési téma (Dark Mode) érkezett a macOS-es verzióba. Kisebb, a kényelmet szolgáló újítás, hogy immár billentyűzetről vagy arra alkalmas headsetről is vezérelhető a médialejátszás.

A progresszív webappok (vagy PWA-k) támogatás nem számít újdonságnak a Chrome háza tája. A böngésző androidos androidos kiadása már lassan másfél éve támogatja a technológiát, amelyet az elmúlt hónapokban a többi kiadás is megkapott. A sor most, a macOS támogatásával lett teljes, ezzel gyakorlatilag az összes valamire való operációs rendszeren működik a lehetőség. A PWA-k (ahogy a névből is kitalálható) webes alkalmazások, amelyek a webes technológiák fejlődése révén hozzáférnek fejlett rendszerszintű képességekhez is, a szenzoroktól (kamera, stb.) a perzisztens tároláson át az értesítésekig. (A progresszív webappokat egyébként egy ideje már a Microsoft is nyíltan támogatja.)

Apró, de hasznos újítás, hogy a médialejátszás mostantól weboldaltól függetlenül, egységesen vezérelhető klaviatúrákon lévő dedikált billentyűkkel, vagy a mobilos verziók esetén az arra felkészített headsetek gombjaival. Az arra alkalmas hardverekkel a lejátszás indítása és szüneteltetése, vagy akár a trackek váltása is működhet attól függetlenül, hogy a Chrome az előtérben vagy épp a háttérben fut. Hasonlóan hasznos az egyelőre csak macOS-t futtató rendszereken elérhető Dark Mode. A sötét megjelenítési témát az Apple operációs rendszerének hasonló témájához igazította a Google, amely ígéri, hogy a következő verziók valamelyikében Windowsra is megérkezik a sötétített felület.

A biztonsági javítások ebből a körből sem maradtak ki, a Google összesen nem kevesebb mint 60 sérülékenységet foltozott be. A hibák egy részét, mintegy 19 darabot külső biztonsági szakértők jelezték a vállalat felé, amely ezeket most is pénzjutalommal hálálta meg. Ugyancsak a biztonsághoz kapcsolódik a Signed HTTP Exchange (SGX) támogatás. Ennek hála biztosítható, hogy egy az eredeti webkiszolgáló és a klienseszköz közé iktatott, például cache szerverről hitelesítve, érintetlenül jut el a tartalom a felhasználóhoz. A böngésző legújabb verziója már letölthető, a változások részleteiről a Google blogján is beszámolt.