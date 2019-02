A notebookokról sem feledkezett meg a Huawei

Összehajtható okostelefonja mellett a MateBook notebookokról sem feledkezett meg a Huawei. A kínai vállalat ismét frissítette a legutóbb épp egy éve módosított MateBook X Pro modellt, az abszolút csúcskategóriás notebook mellett pedig egy fokkal olcsóbb géppel is előrukkolt a "sima" MateBookok formájában. A jól bevált koreográfiának megfelelően nincs szó forradalmi fejlesztésekről, a gyártó apró módosításokkal igyekszik szinten tartani az alapvetően jól sikerült terméket.

Első helyen a processzor környékén érhető tetten a változás. A tavalyi csúcsmodellben a Core i7-8550U teljesített szolgálatot, amit most a még ősszel piacra került Whiskey Lake család Core i7-8565U tagja váltott. A két modell alapórajele egyezik, mindössze a turbó tér el, amely az i7-8565U esetében akár 4,6 GHz-re is felszaladhat egyetlen magnál. Ahhoz, hogy ennek nagyobb realitása legyen, jobb minőségű hűtést tervezett a Huawei, amely akár 20 százalékkal is felülmúlhatja a korábbi megoldás hatékonyságát.

A diszkrét GPU-hoz is hozzányúlt a gyártó, igaz komolyabb előrelépés itt sem történt. A GeForce MX150 helyére érkezett MX250 az Intel processzorához hasonlóan csak órajel tekintetében múlja felül elődjét, amely a maximális turbót nézve akár 20 százalékot is jelenthet, már amennyiben ezt a körülmények épp lehetővé teszik. A Pascal-alapú megoldás ettől nem fog megtáltosodni, a mindössze 384 darab végrehajtóegységet alapul véve továbbra is csak a belépőszintre jó az MX250. Akinek ez kevés lenne, az támaszkodhat a gép oldalán található Thunderbolt 3 portra, amely az elődhöz viszonyítva kétszeres, 40 Gbps-os sávszélességet nyújt, kielégítve a felsőkategóriás asztali videokártyák igényeit is.

A körítés lényegében nem változott, így maradt a 13,9 hüvelykes, magas felbontású, 3000x2000-es kijelző érintőkijelző a látványosan vékony kávákkal együtt. Szintén maradt a rendhagyó módon elhelyezett webkamera, amelynek a Huawei nem a képernyőkávákon szorított helyet, hanem a klaviatúra legfelső sorában található kamerabillentyű alá rejtette - a megoldással használaton kívül a kamera fizikailag is eltakarható. A MateBook X Prón továbbá egy hagyományos USB mellett két USB-C aljzatot is találunk a már említett Thunderbolt, illetve eGPU támogatással. A bekapcsológombból az "egyérintéses" ujjlenyomat-olvasó sem maradt ki, illetve a vállalat a "fröccsenésbiztos" billentyűzetet, valamint a négy beépített mikrofont és ugyanennyi hangszórót sem felejtette ki.

Olcsóbb MateBook

A csúcskategóriás MateBook X Pro ráncfelvarrása mellett egy kedvezőbb árú gépet is bemutatott a Huawei. Ahogy már az elnevezésből is kiderül, a MateBook 14 egy 14 hüvelykes notebook, vagyis kijelzőméret szempontjából nincs érdemi eltérés a csúcsmodellhez képest. Nem úgy, mint felbontásban, az IPS panel ugyanis "csak" 2160x1440 pixelt számol, amely ugyanakkor a képátlóhoz viszonyítva így is bőven elég.

A kamerabillentyű, Whiskey Lake processzor és a GeForce GPU ebben az esetben is megvan, a Thunderbolt 3 azonban lemaradt, így külső GPU csatlakoztatására nincs mód. További eltérés a MateBook X Pro javára, hogy a csúcsmodell 1,3 centiméterrel vékonyabb és körülbelül 20 dekagrammal könnyebb. Mindezért ugyanakkor most is relatíve nagy felárat kell fizetni, hisz míg MateBook 14 kezdőárát 1200, addig MateBook X Próét már 1600 euróban állapította meg a Huawei. A vállalat november óta Magyarországon is forgalmazza notebookjait, a pontos hazai árazásról és a megjelenésről azonban még nincs információ.