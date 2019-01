Elképesztő sebességgel nő a TikTok

Mindössze egy hónap leforgása alatt 75 millió új letöltést gyűjtött be a személyes rövid-videók feltöltésére specializált alkalmazás - jelenti az appokat elemző SensorTower. A kínai ByteDance 2017-ben vásárolta fel az akkor még Musical.ly-nak nevezett appot, és tavaly keresztelte át a saját hasonló alkalmazásának megfelelően TikTokra. A korábbi időszakban a szolgáltatás kifejezetten a tizenévesek kedvence volt a karaoke-jellegű zenés videókkal, de főleg néhány amerikai híresség regisztrációját követően megugrott a népszerűsége az idősebb korosztály körében, és közben a tartalmak sem csak a tátogásra fókuszálnak. Emellett pedig az is szerencsésnek mondható, hogy a hírességek jelenléte ellenére is megmaradt a tér a "mindennapi" vagyis amatőr felhasználók, gyakran szórakoztató videói számára - fejtegeti a TechCrunch.

A 2018-as évet összefoglaló App Store és Google Play alkalmazásletöltési listákból már jól érzékelhető volt a TikTok hatalmas sikere. Akárcsak az App Annie 2019-es mobilos jelentése, úgy a SensorTower statisztikája is az összesített (nem-játékos) letöltés-népszerűségi lista negyedik helyére teszi a kínai appot - ezek nem foglalják magukba a kínai alkalmazásboltokat, ahol egyébként Douyin néven működik a megoldás. Első három helyen a Facebook-ökoszisztémához tartozó WhatsApp, Messenger és Facebook végzett, de a negyedik helyet végül az Instagram elől a TikTok szerezte meg. Méghozzá úgy, hogy a Google Play-en szintén negyedik, de az App Store-ban a ByteDance videós appja szerezte meg az első számú helyet a letöltési listán.

Önmagában a tavaly decemberi 75 millió új letöltés 275 százalékos növekedésnek felel meg a 2017 decemberi 20 milliós letöltésszámhoz képest, ami jól illusztrálja a növekedés mértékét. Ezen belül is kiemelkednek a sorból az indiai felhasználók, akik egy év alatt az összes letöltés több mint negyedét hozták az appnak, miközben 1,3 millióról 32,3 millióra nőtt az indiai felhasználók száma 2018. decemberre - emeli ki a SensorTower. Az Apptopia magyarázata szerint a gyors növekedés világszerte a ByteDance fokozott reklámtevékenységének köszönhető, mivel a cég látványosan növelte a TikTok hirdetéseire fordított összeget a tavalyi évben.

Az adatok közt pedig még nem is szerepel a TikTok Lite, amelyet valószínűleg egyelőre csak tesztjelleggel adott ki a cég a fejlődő országokban, és két különböző verziója egyelőre összesen 12 millió letöltést hozott. Továbbá a teljes aktív felhasználószámot sem közölte az elmúlt időszakban a cég, amelyet tavaly nyáron nagyjából 500 millióra tett, így a SensorTower szerint mostanra nagyjából 800 millió felhasználója lehet a TikToknak.

Csörgedező bevétel

Bár a bevételszerzési listákban egyelőre nem szerepel az app a legjobbak közt, de az élőstreamek díjazási (tipping) lehetőségének következtében az appon belüli vásárlások nagysága is jelentősen nőtt. 2017 decemberében mindössze 1,7 millió dollárt gyűjtött be az alkalmazás, ami 253 százalékos növekedéssel 6 millió dolláros bevételre hízott tavaly decemberre. A stream viszont alapvetően nem tartozik a TikTok főbb tevékenységei közé, hanem inkább csak a Musical.ly-hez tartozó Live.ly bezárása után érkezett meg az alkalmazásba egy új funkcióként.

A ByteDance természetesen már elkezdett kísérletezni a nagyobb méretű monetizációval, többek közt teljes képernyős reklámok és az NFL-lel közösen animált AR matricák formájában is. Hivatalosan még nem jelentette be a cég a hirdetési lehetőséget, de valószínűleg erre még idén sor kerül.