Elégedett pénzügyi teljesítményével az AMD

A tavalyi utolsó negyedévben regisztrált 1,42 milliárd dolláros bevétel 6 százalékkal jobb az egy évvel korábbinál. Ennél nagyobb mértékben növekedett a profit. Bár a 87 millió dolláros nyereség lényegesen nagyobb a 2017-es 8 milliónál, az szabad szemmel még így is éppen csak látható összeg. Az elmúlt sok éves vesszőfutást jól érzékelteti, hogy a szóban forgó negyedévhez hasonló pozitív eredményekről legutóbb 2011-ben tudott beszámolni az AMD.

Lisa Su, a vállalat elnök-vezérigazgatója szokás szerint több pozitívumot is kiemelt. Az egyik ilyen, hogy az említett forgalom közel kétharmad része, számszerűen 65 százaléka származik új generációs termékekből, vagyis Ryzenből, Epycből, vagy épp újabb Radeon GPU-kből. Su szerint a regnálása alatt megjelent termékek iránti kereslet megfelelő volt, az azokból befolyt forgalom 23 százalékkal nőtt. A szakember ugyancsak kiemelte a bruttó eredményhányad változását. Ez a mutató évek óta az AMD gyenge pontja, ám az elmúlt pár hónapban látott tendencia alapján javulni látszik a kritikus érték. Bár a 38 százalék még mindig nagyon szerény (az Intelnél ez folyamatosan 60 százalék körül mozog), az legalább már 4 százalékkal erősebb az egy évvel korábbinál.



A kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens továbbra is felemás teljesítményt nyújt. A 986 millió dolláros összeg 9 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit, mely növekedés szinte kizárólag a PC-s processzoroknak, vagyis a Ryzeneknek köszönhető. Beszédes, hogy a kliensgépekbe szánt termékek értékesítésének mintegy 80 százalékát teszik ki a CPU-k, csupán a maradék nagyjából 20 százalék származik az évek óta gyengélkedő Radeonokból. A GPU-k számára csupán a néhány negyedévvel ezelőtti bányászláz hozott pár szebb pillanatot, ám ennek hónapok óta vége, amely jelentősen kisebb keresletet és a raktárakban porosodó GPU-szállítmányokat eredményezett.

Nem csoda, hogy Lisa Su inkább a Ryzenekkel dicsekedett a szokásos konferenciahíváson. Az elnök-vezérigazgató szerint a kliensprocesszorok értékesített darabszáma egy év alatt 50 százalékkal nőtt, mellyel párhuzamosan a CPU-k átlagára is feljebb kúszott. A kiugró gyarapodás mögött a versenyképes termékek, illetve az Intel ellátási gondja húzódik, mely körülményeket az AMD láthatóan sikerrel lovagolt meg. Ennek hála képes volt felülmúlni az elmúlt négy év leszállított darabszámát, mellyel a tervezőcég tovább növelhette részesedését a PC-piacon. Az AMD szerint a Zen-alapú processzorok menetelése folytatódik, idén várhatóan további 30 százalékkal nő majd a Ryzenre épülő PC-k száma. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy a szegmens forgalma nem csökken, hisz a Ryzenek sikerrel kompenzálják a videokártyák vesszőfutását.

A tervezőcég szerint GPU-i jelenleg nagyobb sikert aratnak az adatközpontokban. A kijelentés azért is meglepő, mert az AMD évekig nem tudott labdába rúgni ezen a területen, melyet így időközben szinte teljesen kisajátíthatott a konkurens Nvidia. Lisa Su állítja, olyannyira kelendő a Radeon Instinct, hogy annak hála házon belüli rekordot állított fel cége. Az elnök-vezérigazgató ugyanakkor konkrét összeggel már nem dicsekedett, így a konkurenciához mérten vélhetően továbbra is szerény lehet az adatközpontos GPU-k forgalma. Ezt Su szavai is megerősítik, aki szerint igencsak mélyről indult a felzárkózás, vagyis bőven volt honnan fejlődni.

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (EESC) divízió teljesítménye is felemás volt. Míg az egyedi igényekre gyártott (konzolos) chipek forgalma két számjegyűt esett, addig a szerveres Epyc processzorok eladása két számjegyűt javult. Ennek hála a szegmens forgalma nem csökkent, a 433 millió dolláros összeg szinte pontosan egyezik az egy évvel korábbival, miközben a divízió továbbra is veszteséges a maga -6 millió dolláros üzemi eredményével. Az AMD annak ellenére elégedett az Epyc értékesítésével, hogy csak nagyon lassan sikerül visszacsipegetni az elmúlt bő 10 évben eltékozolt piaci részesedést. A tervezőcég saját meglátása szerint az elmúlt nagyjából másfél év során 5 százalék körüli részesedést sikerült kiharcolnia processzoraival, amely megfelel a korábban kitűzött célnak. Ezzel az adatközpontos CPU-k és GPU-k a forgalom nagyjából 15 százalékát, vagyis körülbelül 210 millió dollárt hoztak a konyhára. (Kontextusba téve: az Nvidia legutóbb 792 millió, az Intel pedig 6,1 milliárd dollárt zsebelt be az adatközpontos értékesítésekből.)

A következő negyedévben a cég körülbelül 1,25 (+/-50 millió) milliárd dolláros bevételt jelez elő, ami tetemes, 24 százalékos csökkenés lenne az egy évvel korábbihoz képest. Az AMD a kínai recesszió és a GPU-s eladások további csökkenése miatt számít az erős mérséklődésre.

Még öt év a GlobalFoundries gyártósorain

A negyedéves eredményekkel párhuzamosan az AMD bejelentette, hogy megszületett a GlobalFoundriesszel fennálló partneri szerződésének (WSA, Wafer Supply Agreement) hetedik módosított változata. A 2021-ig szóló megállapodás értelmében a tervezőcég már büntetés nélkül veheti igénybe a konkurens bérgyártók szolgáltatásait, amíg ezzel párhuzamosan a GlobalFoundriestől is megvásárol bizonyos mennyiségű wafert. A darabszám és a pontos összeg most is üzleti titok tárgyát képzi, az azonban biztos, hogy az AMD-ről 10 éve leválasztott félvezetőgyártó tevékenységből született vállalat 14/12 nanométeres lapkákat szállít majd. A tervezőcég ennek megfelelően csak a csíkszélességre kevésbé érzékeny részegységekhez (pl. I/O lapkák, chipsetek) használja majd a GloFo gyártósorait, a CPU magokat és a GPU-kat az elérhető mindenkori legfejlettebb technológiával termelteti majd, a TSMC-nél vagy a Samsungnál.



Az újabb módosításra többek között azért volt szükség, mert a GlobalFoundries tavaly hivatalosan is kiszállt a milliárdokat felemésztő fejlesztési versenyből. Az AMD ennek ellenére a 2009-ben 15 évre kötött szerződése miatt kénytelen folytatni bérgyártójával a közös munkát. Ennek jelen állás szerint legkorábban 2024 március 1-én lehet vége, ekkor jár le az elmúlt 10 évben igencsak vegyes eredményeket szült együttműködés.