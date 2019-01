Frissített webes felületet kap a Twitter

Hivatalosan is elkezdte tesztelni a Twitter a tavaly szeptemberben megszellőztetett, frissített webes felületét - jelentett be saját Twitter-profilján. Az új oldal már a három helyett csak két hasábban jelenik meg, jobboldalon a követésre ajánlottak és az éppen felkapott témák, magyarul "trendek neked" listájával, amely egyébként szintén kisebb kozmetikázáson ment át. A szembetűnő felületi változás mellett azonban még további, kisebb frissítések is érkeznek.

A Twitter frissített változata már képes gyorsbillentyűkkel is teljesíteni a parancsokat a gyorsabb navigáció érdekében. Sőt, a hozzáférhetőség jegyében csak billentyűvel is lehet majd irányítani, azok érdekében, akik nem tudják vagy nem szeretnék a felületet egérrel irányítani. Szintén az akadálymentesítés miatt a felület már képernyő felolvasó támogatással is fog rendelkezni a látássérült felhasználók érdekében.

Emellett a szövegdobozból már weben is egyszerűen be lehet a bejegyzésbe illeszteni az emojikat egy dedikált gomb segítségével. Egy kép kiküldése előtt pedig az oldalon belül is lehet majd képkivágást készíteni. Továbbá a Twitter ígérete szerint jobb lesz az összetett keresés, gyorsabban fog majd betöltődni az oldal, és egyszerűbb lesz a felhasználói saját profiljai közt váltani, például ha személyes és céges fiókkal is rendelkezik.

Az új oldal nem foglalja magába a nem olyan rég bejelentett, de meglehetősen vitatott, aktivitást jelző zöld indikátorokat, a beszélgetésfolyamokat egyértelműsíteni próbáló háttérszíneket vagy éppen a társalgás megkezdését bátorító "ice-breaker" funkciót. Továbbá még mindig nem szerkeszthetőek a tweetek, ami egyébként évek óta a felhasználók legnagyobb kívánsága. Az újítások azonban első látásra és az első visszajelzések alapján hasznosnak tűnnek, és valóban segítik a felhasználói interakciókat.

Jelenleg a frissített oldal csak a felhasználók kis csoportja számára érhető el, akik a megjelenő "opt-in" gombbal szavazhattak arra, hogy ki szeretnék próbálni az új felületet. Egyelőre nincs róla hír, hogy a Twitter mikor szeretné globálisan is bevezetni a frissített webes felületet.