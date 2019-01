150 millió dollárral károsították meg a DJI-t a korrupt alkalmazottak

Irdatlan összeget bukott el csalásokon a DJI: mint a vezető dróngyártó arról a Bloombergnek beszámolt, a dolgozói korrupció eddig mintegy 150 millió dollárjába került a cégnek. A csalásokra egy belső vizsgálat derített fényt, amelyet követően a cég a The Verge szerint már 29 alkalmazottat ki is rúgott. Az érintett dolgozók jellemzően különböző alkatrészek és alapanyagok árát tüntették fel magasabbnak a valós értéknél, a különbözetet pedig zsebre tették - egyes források szerint akár 20 százalékkal is emelhették az érintett dolgozók az árakat. Az ügyben a vállalat az elbocsátások mellett a hatóságokkal is felvette a kapcsolatot, amelyekkel végig együttműködik a vizsgálat során.

A dróngyártó berkein belül még mindig zajlik a részletes ellenőrzés, a cég világszerte 14 ezer alkalmazottat foglalkoztat, akik közül a gyanú szerint az elbocsátottakon kívül is többen érintettek az ügyben. A vállalat nem meglepő módon azt ígéri, jócskán kiterjeszti belső vizsgálatait, illetve létrehoz egy anonim bejelentési rendszert, amelyen keresztül az alkalmazottak jelezhetik a tapasztalt szabálysértéseket. Mindezek mellett a DJI egy dedikált csapatot is létrehoz a korrupció kiszűrésére a vállalaton belül.

A cég korábban is futott már bele problémákba, tavaly előtt például egy engedély nélkül felhasználói adatokat gyűjtő plugin bukkant fel a DJI alkalmazásaiban, nem sokkal korábban pedig az amerikai hadsereg döntött úgy, biztonsági kockázatok miatt felfüggeszti a kínai vállalattól származó drónok és szoftverek használatát.

Noha a csalások fájdalmas nyomot hagyhatnak a cég 2018-as eredményein, a vállalat ezzel együtt is sikeres évet tudhat maga mögött. A tavaly debütált Mavic Air, Mavic 2 Pro és Mavic 2 Zoom egyaránt pozitív fogadtatásra találtak a piacon, ahogy az Osmo Pocket néven debütált, stabilizátorral szerelt kézi 4K kamera is. A gyártó a konzumer eszközök mellett komoly hangsúlyt fektet a vállalati ügyfeleket célzó eszközökre is. Legutóbb a cég tavaly októberben jelentette be a DJI Mavic 2 Enterprise kiadását, amelyet kifejezetten nagyvállalati, illetve kormányzati ügyfeleknek szán. A drón éjszakai mentési feladatokhoz használható fényszórókkal, hangszórókkal, fénybójákkal is felszerelhető. A DJI jelenleg a piac legnagyobb dróngyártója, a szegmens mintegy háromnegyedét uralja.