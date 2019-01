40 millió dollárért vett okosóra-technológiát a Google

Bevásárolt okosórás technológiából a Google, a keresőóriás mintegy 40 millió dollárt hagyott ott a Fossil Groupnál, annak a szegmenshez kapcsolódó szellemi tulajdonaiért, illetve kutatás-fejlesztési csapatának egy részéért cserébe. A tranzakció várhatóan még január folyamán lezárul.

Az üzlettel azért a Fossil sem engedi el okosórás fejlesztéseit, megmaradó kutatás-fejlesztési gárdája így is több mint kétszáz főre rúg. A cég továbbá a megállapodást bejelentő közleményében arról is beszél, az a "Google és a Fossil közös befektetését viszi tovább a viselhető eszközök piacán". A vállalat szerint egyébként az okosórák jelentik a Fossil Group leggyorsabban növekvő termékkategóriáját, és a tulajdonában lévő márkák közül már 14 zászlaja alatt dobott piacra ilyen eszközöket. A palettán a hagyományos okosórák mellett analóg muatókkal szerelt, hibrid megoldásokat is találni. A két cég együttműködése persze nem most kezdődik, a Fossil Group okosórái egytől egyig a korábban Android Wear néven ismert Wear OS platformmal láttak napvilágot.

A Wareable-nek nyilatkozó Greg McKelvey, a Fossil Group stratégiai igazgatója szerint a megállapodással "a piacon eddig nem látott" innovációt hoznak majd az új eszközök. Az új termékvonal az igazgató szerint a Misfit akvizíciójával szerzett, majd továbbfejlesztett technológiákra épül majd - a viselhető eszközöket, aktivitásmérőket fejlesztő céget a Fossil Group 2015-ben, 260 millió dollárért vásárolta fel. Az új termékek továbbra is a Wear OS-re támaszkodnak majd, ahogy azt a lapnak a platform termékmenedzsere, Stacey Burr is megerősítette. Arról ugyanakkor egyelőre egyik fél sem nyilatkozott, az új funkciókat ígérő termékek előreláthatólag mikor látnak napvilágot - annyi azonban tudható, hogy a fejlesztéseken már az utolsó simításokat végzik. Nincs kizárva, hogy a felvásárlás-együttműködés eredménye lesz a Google régóta pletykált saját, Pixel okosórája is, de akár hibrid eszközök is feltűnhetnek a keresőóriás hardverpalettáján.

A fejlesztésekre mindenesetre nagy szükség van, a viselhető eszközök piacán ugyanis nem mondhatni hogy szárnyalna a Wear OS: a szegmens élén az olcsó eszközeiről ismert Xiaomi áll, elképesztő tempójú növekedést diktálva, a második helyet pedig az Apple tudta megszerezni, amelynek EKG-val szerelt új Apple Watch modellje kifejezetten pozitív fogadtatásra talált, illetve az amiatt leárazott előző generációs órái is szépen fogynak. A harmadik helyen a Fitbit áll, a negyedik helyen pedig a Huawei, amelynek ugyan vannak Wear OS-re építő okosórái, legújabb eszközén már a kínai gyártó is saját rendszert futtat. Az ötödik hely a Samsungé, amely már jó ideje saját szoftverére építő, azaz Tizen alapú okosórákkal van jelen a piacon. A Google-nek és gyártópartnereinek tehát még bőven akad behozni való lemaradása.