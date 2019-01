Jelentős fejlesztéseket kaphat idén a Thunderbird

Jelentős fejlesztéseket ígér az idei évre a Thunderbird levelezőklienst fejlesztő csapat. A Firefoxtól 2017-ben elszakadt szoftver igyekszik kamatoztatni Mozillán belüli függetlenségét, melynek hála megvalósulhat néhány régóta időszerű változtatás. Ennek keretében modernizálják a levelező felhasználói felületét, amely az ígéret szerint számos UX/UI fejlesztés mellett lényegesen gyorsabb is lesz majd. Utóbbi mellé érkezhet meg a Firefoxnál már bizonyított többszálas végrehajtás, ami ugyancsak jótékony hatással lehet a szoftver sebességére. Végül, de nem utolsó sorban a népszerű email szolgáltatókkal fűzné szorosabbra viszonyát a Thunderbird, amit mélyebb integrációval próbál megvalósítani a fejlesztőcsapat.

A változtatásokról a Thunderbird Blogon jelent meg egy bejegyzés, ebből derültek ki a 2019-es tervek. Ezek listáján első helyet kapott a szoftver teljesítménye, melyre számos panasz érkezett az elmúlt években. A készítők már dolgoznak a UI lassúságának problémáján, illetve a szoftver általános sebességén, a munkálatoktól pedig tetemes előrelépéseket várnak. Ennek érdekében a kódbázishoz is hozzányúlnak, a szoftver egyes részeit pedig nulláról írják újra. Ehhez kapcsolódóan a levelezőklienst fokozatosan készítik majd fel a többszálas végrehajtásra , amelytől ugyancsak javulhat majd a sebesség. Erről van már tapasztalat, a rokon Firefox ugyanis már másfél évvel ezelőtt megkapta a többmagos processzorok támogatását. A fejlesztésnek látványos javulás lett az eredménye, melynek hála az 57-es verziójú böngésző egyértelműen maga mögé utasította a riválisokat.

A teljesítmény mellett a UX-re is ráfekszik a fejlesztőcsapat, amelynek feltett szándéka, hogy a Thunderbird használhatóságán, illetve ezzel együtt a teljes felhasználói élményen is javítson. A felhasználók egy nagyobb táborának számára jelenthet előrelépést a népszerűbb email szolgáltatók mélyebb integrációja. A készítők a piacvezető Gmailt emelik ki, amelynek egyes specifikus képességei megjelenthetnek majd a Thunderbirdben. Szolgáltatótól függetlenül javulnak az értesítések is, melyek az ígéret szerint a népszerűbb operációs rendszerekben az erre felkészített módon és felületen jelennek majd. Ezek mellett tervben van a titkosítás kiterjesztése, az egyes protokollok újraírása, a filterek továbbfejlesztése, illetve a naptár kipofozása is, de ezek mindegyike vélhetően nem fér majd bele az idei évbe.

A Thunderbird kipofozásával 14 további, teljes állású alkalmazott foglalkozik majd, amely azt támasztja alá, hogy a Mozilla elkötelezett a levelezőkliens továbbfejlesztése iránt. Ahogy arról bő másfél éve a HWSW már beszámolt, korábban az is szóba került, hogy a szervezet elengedi a Thunderbird kezét, hogy a felszabadult erőforrásokkal inkább más fejlesztésekre koncentrálhasson. Az alkalmazás megszüntetését azonban sokan nem szerették volna, mivel a nyílt forrású fejlesztést sokan biztonságosabbnak tartják más rendszereknél, például a biztonsági szakemberek adathalászat elleni védelmet, "Do Not Track" támogatást, intelligens levélszemét-kezelőt építettek a rendszerbe. Több lehetőség közül végül a szervezet úgy döntött, hogy a projektet a "Thunderbird Council" üzemelteti tovább, amely az elmúlt időszakban is ellátta a szolgáltatás felügyeletét. Ennek értelmében a Mozilla már csak jogi és pénzügyi hátteret nyújt a rendszernek, az infrastruktúra levált, és a működési feladatokat pedig különálló tanács végezi.