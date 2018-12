Idén már 76 milliárd dollárt költöttek appokra a felhasználók

Érzékelhető, hogy 2018-ra mennyire megnövekedett az okostelefon használat aránya a társadalomban, de a mobilapp-analitikával foglalkozó App Annie előzetes évértékelő adatai konkrétumokat is szolgáltatnak az alkalmazáshasználat nagy mértékű terjedéséről. Az elemzőcég december 15-ig bezárólag vizsgálta meg az adatbázisa alapján rendelkezésére álló értékeket, és így vont le előzetes következtetéseket az idei évről. Az App Annie a végleges adatokat majd a januári State of Mobile jelentésben fogja közölni, amelyben a karácsonykor kicsomagolt mobilokra letöltött appok száma is szerepel majd, és ahogy tavaly láthattuk, karácsonykor várhatóan megugrik a játék- és a streaming appok bevétele.

Az éves növekedés azonban így is szembetűnő, 2018-ban a mobilalkalmazások letöltése meghaladja a 113 milliárdot, ami 10 százalékos növekedés az előző évhez képest. Továbbá az appon belüli költések összege 20 százalékkal 76 milliárd dollárra növekedett évről-évre világszinten. Az adatok egyaránt magukba foglalják az App Store és a Google Play letöltéseit és vásárlásait, viszont a kínai alkalmazásboltok nem szerepelnek benne, ami bizonyára megdobná még az értékeket.

A költések nagy arányú növekedése főképp a mobilos játékoknak köszönhető, ami a cég szerint a legnépszerűbb és legjövedelmezőbb játékos formátum. A felhasználók egyébként idén a legtöbb pénzt sorrendben a Fate/Grand Order, a Honour of Kings és a Monster Strike játékokban költötték, míg a Candy Crush Saga ezúttal a negyedik helyen végzett, A Pokémon Go a hetedik helyet szerezte meg, a Clash of Clans és a Clash Royale pedig a 9-10. helyezettek.

Másrészt viszont a bevételek a streaming terjedésének is betudhatók, mivel összességében a felhasználók a Netflixre költötték a legtöbbet az App Store-ban és a Google Play-ben, míg harmadik helyen (a Tinder után) a kínai Tencent saját streaming platformja, a Tencent Video végzett. Ezenkívül ötödikként megjelenik még a Pandor Music, hetedikként a YouTube és tizedikként a HBO Now a legtöbb pénzt bezsebelő alkalmazások között. Év közben egyébként az egyes alkalmazások bevételeiről itt írtunk részletesebben a SensorTower adatai alapján, amelyet az App Annie ezúttal nem részletezett.

A letöltések népszerűségi listája a vásárlásokhoz képest eltérő eredményeket mutat, de még mindig a Facebook appjai foglalják szinte el a legjobb pozíciókat, mint ahogy arról például 2017 nyarán is beszámoltunk. Egy fontos különbség viszont, hogy a kínai ByteDance által idén felvásárolt és TikTokra keresztelt Musical.ly becsúszott a negyedik helyre, és ezzel megelőzte a fiatalok és fiatal felnőttek másik kedvenc alkalmazását, az Instagramot.

A letöltésekkel és a költésekkel együtt természetesen az alkalmazásokban eltöltött idő is növekedett. Ezzel kapcsolatban viszont szűkszavúan csak az Egyesült Államok adatait közli az analitikai cég, mely szerint a felhasználók közel napi 3 órát foglalkoztak az appokkal, ami 10 százalékos növekedés 2017-hez és 20 százalékos növekedést 2016-hoz képest.

Az App Annie predikciója szerint a növekedés 2019-ben is folytatódni fog, ennek megfelelően jövőre már 122 milliárd dollárt fognak költeni a felhasználók az alkalmazásokon belül. Továbbá a cég szerint folytatódik a mobilos játékok és a videostreaming alkalmazások szerepének növekedése. A videókkal kapcsolatban például azt jósolja a cég, hogy 2019-ben minden egyes médiafogyasztással töltött órából 10 percet a streaming videók fognak kitenni, ami 520 százalékos növekedést jelent a 2016-os adatokhoz viszonyítva. Ezenkívül pedig az App Annie szerint erőteljes monetizációra is számíthatnak majd a felhasználók, mivel 60 százalékkal több app fog az hirdetéseket megjeleníteni a szolgáltatásában az előrejelzések szerint.