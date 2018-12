Egészen megszokottá vált a mobilozás tévénézés közben

Meglehetősen sokan használnak tévénézés közben mobilt vagy tabletet a Nielsen Egyesült Államokban végzett felmérése szerint. A kutatás ugyan kifejezetten az amerikai felnőtt fogyasztókra vonatkozik, de valószínűleg az eredmény Európában sem lenne teljesen eltérő. Az amerikai felhasználók 45 százaléka nyilatkozott úgy a Total Audience Report felmérésben, hogy mindig vagy nagyon gyakran használ valamilyen másik képernyőt a tévézés közben, további 43 százalékkal is ez olykor előfordul, és csak 12 százalék nem vesz elő soha mobileszközt a televízió mellett.

A jelenséget csak részben magyarázza a mobilfüggőség vagy a reklámszünetek eltöltése valamilyen mobilos aktivitással, hanem sokkal inkább a fogyasztási szokások változásáról van szó. A Nielsen magyarázata szerint a "második képernyőt" a fogyasztók sokkal inkább a televíziós élmény kiterjesztésére használják, mint a megszakítására. A tevékenységek jelentős része ugyanis éppen a műsorokhoz szokott kapcsolódni.

A kutatás szerint az egyszerre több képernyőt is néző felhasználók 71 százaléka a mobilján vagy a tabletjén rendszerint ilyenkor a televíziós műsorhoz kapcsolódó információra keres rá. További 41 százalék a műsorral kapcsolatban küld valakinek emailt vagy egyéb üzenetet, míg 28 százalék a közösségi médiába ír bejegyzést vagy olvassa ott mások véleményét a tévés tartalomról. Ezenkívül 35 százalékkal megesik, hogy az éppen reklámozott termékre vagy szolgáltatásra keres rá, és vásárolja meg azt.

Több mint 10 óra médiafogyasztás

Egy amerikai 10 óra 24 percet tölt médiafogyasztással egy átlagos napon, amelynek nagy része párhuzamos tevékenységekkel megy el, ahogy azt fentebb is láthattuk. Összességében ebből nagyjából 3,5 órát tesz ki az internetezés és az alkalmazások használata, további nagyjából félórát az internethez kapcsolt eszközök, negyedórát a játékkonzolok, míg a rádiózással közel 2 óra és a tévézéssel napi több mint 4 óra megy el. A különböző képernyők előtt töltött idő természetesen eltérően alakul a nap folyamán, míg a tévézés továbbra is inkább az esti (20-22 óra körüli) időszakra jellemző, addig a digitális eszközhasználat egyenletesen eloszlik.

Természetesen az életkori csoportok alapján is nagy eltéréseket lehet látni a médiafogyasztási szokásokban. Mint ahogy azt általában is tapasztalhatjuk, az idősebbek növelik a statisztikában a médiafogyasztás és ezen belül is a televíziózás idejét. Egy átlagos 50-64 éves amerikai közel napi 12 órát tölt a médiával, amelyből 5,5 órát jelent a televízió. A 65 év felettiek nagyjából napi 11,5 órát szánnak a médiafogyasztásra, amelyből 7 óra tévézéssel telik.

Ehhez képest viszont a 35-49 évesek 4,5 órát töltenek tévével vagy ahhoz kapcsolt eszközökkel (DVD, játékkonzol, nethez kapcsolt eszköz), miközben kicsit több mint 4 órát töltenek internetezéssel vagy alkalmazásokkal. Egyedül azonban a 18-34 közötti korcsoportra jellemző az Egyesült Államokban, hogy a két időtöltés megfordul, azaz több időt töltenek online vagy a mobilos-tabletes alkalmazásokkal (3,5 órát) mint amennyit televíziózással (2 órát) - hiszen a hagyományosan tévés filmeket és sorozatokat is inkább már streaming szolgáltatásokon keresztül nézik.

Más jóslatok szerint viszont általánosságban már jövőre megfordulhat az online töltött idő és a tévézés aránya. Ez már csak amiatt is logikus lehet, ha a felhasználók továbbra is mobiloznak a tévézés közben, és a digitális eszközeiket nyilván a nap többi részében is használják. A hirdetők már alkalmazkodtak is a trendhez, hogy 2017-ben már többet költöttek az internetes hirdetésekre mint a televíziós reklámokra.

Metodológia

A Nielsen Total Audience Report 2018 második negyedévében készítette el a médiafogyasztási felmérését az Egyesült Államok 40 ezer háztartásának adatai alapján, amelyet a kutatók területalapú valószínűségi mintavétellel választottak ki. Az eredmények reprezentatívak az amerikai és az Egyesült Államokban élő multikulturális közönségre nézve egyaránt. A digitális eszközhasználati adatok kapcsán a felmérést a Nielsen Media Impact keresztplatformos megoldást vette alapul.