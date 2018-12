Qualcomm: azért is betiltatjuk az iPhone-okat!

A tervezőcég szerint a Fucsieni Középfokú Népi Bíróság jóváhagyta kérését, amely megtiltja a 2015 és 2017 között megjelent iPhone készülékek forgalmazását a távol-keleti országban. A két vállalat közötti csatározás újabb epizódja két szabadalom körül forog. A Qualcomm szerint az Apple a készülékein található fotók manipulálásához, illetve az érintőképernyő működéséhez használta fel szellemi tulajdonát, jogtalanul. Az Apple úgy látja, csupán egykori partnere egy újabb kétségbeesett lépéséről van szó. A cupertinói vállalat már beadta fellebbezését, az újabb bírói döntésig pedig forgalomban maradnak a készülékek.

A tehát egyelőre függőben lévő tiltás az iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), illetve iPhone X készülékekre vonatkozik. A Qualcomm szerint ennek triviális oka, hogy a kereset beadásakor még nem volt piacon az iPhone Xs és az iPhone Xr, azonban a felperes ezeket is bevetetné a listába, amellyel egy csapásra a piacon lévő összes Apple okostelefon érintetté válna. A Qualcomm nyilatkozata állítja, az ügy tárgyát képző két szoftverszabadalmat korábban jóváhagyta a SIPO (Kínai Szabadalmi Hivatal). A rövid leírás szerint az egyiket az iPhone-okon található fotók manipulálásához, átméretezését és egyéb paraméterek módosításához építette be az Apple. A másikat az érintőképernyőhöz, pontosabban az azon látható alkalmazások használatához (pl. appon belüli navigáláshoz) alkalmazza az Apple, a Qualcomm szerint illegálisan.

Az Apple úgy érzi, egykori beszállítópartnere kétségbeesetten próbál fogást találni, miközben a világ több bíróságán is kereset folyik ellene. A két cég kapcsolata az utóbbi nagyjából 2 évben kezdett elmérgesedni, az Apple ugyanis a BlackBerryhez hasonlóan azzal vádolta meg beszállítóját, hogy az visszaélve piaci pozíciójával túlságosan sokat kért egyes szabadalmaiért cserébe, árukapcsolással értékesítette népszerű rádiós modemeit. A vád szerint a Qualcomm olyan licenceket is beletett a csomagokba, amelyek nem tartoztak szorosan a chipekhez, az Apple-nek azokra valójában nem volt szüksége, miközben az árazást gyakorlatilag kilóra, számára kedvezően alakította ki.

A Qualcommot már el is marasztalták emiatt, Kína, Tajvan és Dél-Korea után az Európai Unió is komoly büntetést szabott ki. Az utóbbi, 997 millió euróról szóló bírságot konkrétan azzal érdemelte ki a tervezőcég, hogy az 2011 és 2016 közötti versenyellenes viselkedésével kizárta a versenytársakat az LTE-képes mobilos chipek piacáról. Az uniós hatóság bizonyítottnak látta, hogy a Qualcomm a kizárólagosságért cserébe jelentős összegeket juttatott az Apple-nek, részben kedvezmény, részben pedig egyszerű kifizetések formájában. A 2011-es megállapodás lényeges eleme volt, hogy kikötötte, az Apple az iPhone és az iPad termékvonalban csak és kizárólag Qualcomm modemeket használ, ezt pedig 2013-ban egészen 2016-ig meghosszabbította a két cég.

A szóban forgó vállalatok egy másik, folyamatban lévő ügye szintén a rádiós modem körül forog. Ebben a Qualcomm ugyancsak szellemi tulajdonának lopásával vádolja meg korábbi partnerét. A szeptember elején benyújtott panasz szerint a chiptervező bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy az Apple üzleti titkokat szerzett meg és adott át az Intelnek, ezzel segítve leendő partnerét. A vád szerint a cupertinói cég több éves tevékenységet végzett az üzleti titkok megszerzésére, annak érdekében, hogy az Intel alacsonyabb minőségű rádiós egységeit magasabb színvonalra emelje és így alkalmassá tegye arra, hogy az iPhone-okban is bevethetőek legyenek.