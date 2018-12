Elindult a Waymo önvezető autós fuvarszolgáltatása

Rajthoz állt az Alphabet-leány Waymo első kereskedelmi önvezető taxiszolgáltatása, a Waymo One. Fontos mérföldkőről van szó a vállalat, illetve általában az önvezető autózás történetében - még ha egyelőre nem is a teljes publikum előtt nyílik meg a szolgáltatás. A Waymo One-t ugyanis első körben a korábbi tesztüzemben már részt vevő (nem Waymo-alkalmazott) felhasználók előtt nyílik meg, majd a későbbiekben a támogatott régiók bővítésével teszi azt elérhetővé a cég a tágabb közönség számára.

Az önvezető autók Arizona államban, Phoneix Chandler, Tempe, Mesa és Gilbert, régióiban indulnak útnak, ahol a helyiek a tesztüzemben már megismerkedhettek a sofőr nélkül guruló járművekkel - fontos különbség azonban, hogy a vállalat a szolgáltatás korai szakaszában visszaülteti biztonsági sofőrjeit a volánok mögé - az Uber botrány, illetve a Waymo korábbi főmérnöke, Anthony Levandowski nemrég napvilágot látott önvezető autós balesetei fényében nem csoda, hogy a cég igyekszik a lehető leginkább bebiztosítani magát a rajtnál.

A szolgáltatásban dolgozó autókat a felhasználók mobilappról tudják majd megrendelni, éjjel-nappal, az úti célt megadva pedig az app a becsült árat is kiírja. Kérdés esetén lehetőség van az alkalmazáson, vagy akár az önvezető Chrysler Pacifica modellekbe telepített konzolokon keresztül felvenni a kapcsolatot a Waymo munkatársaival.

A Waymo One-nal párhuzamosan a vállalat tavaly indított tesztprogramot is megtartja, annak mintegy 400 résztvevőjével együtt - akik persze igény szerint a One-t is használhatják. A tesztprogramban a cég a technológia további csiszolása mellett új funkciókat is ki tud próbálni a széles körű bevezetés előtt. A cég az iparágban rohamtempóban terjeszkedik, idén októberben bejelentette Kaliforniában elsőként szerezte meg a felelős hatóságok engedélyét autóinak biztonsági sofőr nélküli tesztelésére a közutakon. A vállalat szintén októberben számolt be róla, hogy autói közúton összesen már több mint tízmillió mérföldet tettek meg, szimulációkban pedig mintegy hétmilliárd mérföldön vannak túl.

Bár a frissen elrajtolt Waymo One-t a fentebb sorolt felhasználói és területi korlátozások fényében még nem igazán lehet teljes értékű fuvarszolgáltatásnak tekinteni, ha azonban a cég tartja magát az eddigi tempóhoz, már nem kell sok idő hozzá, hogy a széles körben elérhetővé tegye az önvezető autós személyszállítást. A terjeszkedést a cég több lépcsőben tervezi, így a következő hónapokban jó eséllyel több bejelentésre is számíthatunk az ügyfélkör kiszélesítése kapcsán.