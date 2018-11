Alexára is megérkezett a Skype

Ismét szorosabbra fonja együttműködését az Amazon és a Microsoft: a cégek bejelentették, Skype támogatást kap az Alexa, az Amazon virtuális asszisztensén keresztül így már a Microsoft megoldásával is lehetőség nyílik video- vagy hanghívások bonyolítására. Az alexás Skype használatára a cégek ajándék percekkel is igyekeznek ösztökélni a felhasználókat, akik az első két hónapban havi száz percet kapnak Skype-on kívüli hívásokra.

A Skype az Amazon Echo okoshangszórókkal, illetve a kijelzővel szerelt Amazon Echo Show termékekkel is használható. Miután a felhasználó az okostelefonos Alexa appban bekapcsolta a Skype funkciót és bejelentkezett Microsoft fiókjával, a szolgáltatással hangparancsra indíthatók a Skype-hívások. A funkció első körben az Egyesült Államokban, Írországban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Indiában, Ausztráliában és Új-Zélandon lesz elérhető, a páros azonban ígérete szerint folyamatosan bővíti a támogatott régiók listáját.

A két vállalat láthatóan igyekszik egyre inkább összefonni platformjait: nemrég a Microsoft alkalmazásboltjában elérhetővé tette a Windows 10-es Alexa appot, amellyel az összes a rendszert futtató PC-n használhatóvá válik az Amazon virtuális segédje - legalábbis a támogatott régiókban. Nem sokkal korábban a redmondi óriás az Xbox One-hoz is bejelentette az Alexa támogatását, így már a konzol is vezérelhető a közelben fülelő Echo készülékeknek adott hangparancsokkal. Mindezek mellett, a The Verge szerint a Microsoft az elmúlt hétvégén az Egyesült Államokban már saját fizikai boltjaiban is árulni kezdte az Echo készülékeket.

Hogy az Amazonnak miért előnyös az egyre szélesebb körű együttműködés azt valószínűleg nem kell részletezni, minél több eszközzel és szolgáltatással használható virtuális segédje, annál vonzóbb lesz a felhasználók számára a piacot egyébként is jókora előnnyel uraló Alexa - a Windows 10-es appal pedig a felhasználók is ingyen próbálhatják ki azt, és potenciálisan el is köteleződhetnek a platform mellett. A Skype támogatása mindkét fél számára egyértelműen hasznos, az Alexa fegyvertára újabb szolgáltatással bővül, míg a Microsoft az Amazon ökoszisztémájába bebetonozott új felhasználókat is szerezhet, továbbá a kényelmes, hangalapú vezérléssel már meglévő bázisát is nagyobb aktivitásra bírhatja.

A levegőben persze ott lebeg a kérdés, hogy mi lesz a Microsoft saját virtuális asszisztense, a Cortana sorsa. A redmondi óriás eddigi nyilatkozatai alapján egymás mellet képzeli el a két segédet, erre már egyes Windows 10-es PC-ken láthattunk is példát, amelyek Alexával és Cortanával előre telepítve érkeznek és amelyeken a két megoldás egymásnak is át tud adni egyes feladatokat. Ez a fajta átjárhatóság ugyanakkor nem igaz az említett, önálló Alexa appra és egyelőre az Amazon hardvereinél sincs arra utaló jel, hogy azokon valamikor is feltűnhetne a Microsoft megoldása. A Skype-os nyitás sokkal inkább arra utal, hogy a cég saját asszisztense helyett - első körben legalábbis - szolgáltatásaival akar betörni a virtuális segédek piacára, nem az Alexával versenyezve, hanem épp annak farvizén.

Ez különösen akkor lesz érdekes, ha az Alexának sikerül vállalati környezetben is teret hódítania - amibe az Amazon komoly erőforrásokat fektet. Az Alexa for Business egyelőre gyerekcipőben jár, ugyanakkor a szegmensben domináns Microsoft szolgáltatásaival összevonva mindkét félnek komoly előnyt jelenthetne a céges felhasználókért folytatott versenyben. Utóbbi terén egyébként a Google Assistant is egyre komolyabb riválist jelent, arra cégek is fejleszthetnek saját funkciókat, sőt akár bizonyos telefonos ügyfélszolgálati funkciókat is képes ellátni.