A fiatalok is belátják saját mobilfüggőségüket

Az amerikai tinédzserek, azaz a 13-17 év közötti fiatalok 54 százaléka saját maga is úgy gondolja, hogy túl sok időt tölt a mobiltelefonja képernyője előtt a Pew Research Center múlt héten megjelent kutatási jelentése szerint. Kisebb mértékben de a fiatalok közül sokan a közösségi oldalakról (41%) és a játékokról (26%) is úgy gondolják, hogy túl sok időt töltenek el vele. Ennek következtében pedig a megkérdezett fiatalok megpróbálnak lépéseket is tenni, hogy visszaszorítsák a mobilon (52%), a közösségi oldalakon (57%) és a játékokkal töltött (58%) időt. Érdekes módon a törekvés fordítottan arányos, mint a túl soknak tartott idő, mivel például csak a fiatalok negyed hiszi, hogy túl sokat játszik, de több mint fele próbál ezen időt spórolni.

A fiatalok szoros kapcsolata a mobiltelefonjukkal szinte evidenciának számít a kutatók szerint, ahogy láthattuk, a fiatalok fele az okostelefonját tartja a legjobb barátjának is. Az Egyesült Államokban a tizenévesek túlnyomó többsége (95%) rendelkezik okostelefonnal, és 45 százalékuk szinte folyamatosan online is megtalálható - írja egy korábbi kutatás. Ahogy a felmérés is mutatja, a fiatalok 72 százaléka ébredés után jellemzően az okostelefonjáért nyúl, hogy ellenőrizze az üzeneteket és az értesítéseket. Emellett a tizenévesek 58 százaléka úgy érzi, hogy ha egy üzenetet kap, akkor arra azonnal válaszolnia is kell.

Ráadásul a tizenévesek 57 százaléka a magány, a szomorúság és az aggódás legalább egyikét érzi, ha a mobilja nincs a közelben. Méghozzá a lányok még inkább kiszolgáltatottak a függőséget jelző érzéseknek mint a fiú kortársaik, és közülük többen is tartják túl soknak a mobilon töltött idejüket (lányok: 41%, fiúk: 35%). A fiúk közül viszont sokkal többen gondolják úgy, hogy túl sok időt játszanak (41%) mint a lányok (11%). Bár az adatokból következik, hogy a fiúk valószínűleg többet is játszanak, de a felmérés nem vizsgálta ezt a szempontot, csak a mobilozással szembeni érzéseket.

A szülők sem jobbak

Ezzel párhuzamosan a tizenévesek szüleinek kétharmada is aggódik a gyerekeik túl sok mobilozása miatt (65%), emiatt több mint felük (57%) próbálja valahogyan korlátozni a mobillal tölthető időt, ami feltehetően inkább csak a 13-14 évesek esetében lehet sikeres. A szülők közül 72 százalék szokta legalább néha érezni, hogy mikor beszélgetni próbál a tizenéves gyerekükkel, akkor a telefon eltereli erről a tinédzser figyelmét. Méghozzá a szülők 30 százaléka szerint nagyon is gyakran történik ilyen. Azonban a fiatalok 51 százaléka szintén úgy látja, hogy a szüleikkel a beszélgetést néha megzavarja a felnőttek telefon-nyomogatása. Sőt a fiatalok 14 százaléka szerint ez kifejezetten gyakran előfordul.

A szülők valójában saját maguk is küzdenek a függőségre utaló jelekkel, de a jelek szerint ennek sokkal kevesebb figyelmet tulajdonítanak. A vizsgált felnőttek 36 százaléka érzi, hogy túl sok időt tölt a mobiltelefonjával, ami sokkal kevesebb mint amennyire a gyerekeikért aggódnak. Ezzel ellentétben viszont a szülők közül többen veszítik el a fókuszt munka közben (15% gyakran és 24% néha), hogy a hivatalos feladat közben a telefonjukat ellenőrizzék, mint amennyire a tizenévesek teszik az iskolában (8% gyakran és 23% néha), ahol valószínűleg a tanórai szabályok is korlátozzák őket a mobilozásban.

Bár a felsorolt jelek a függőség határait feszegetik, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) listáján "elegendő bizonyíték híján" még nem kapott helyet a mobil- és internetfüggőség, a játékfüggőséggel ellentétben. A problémát főleg az jelenti, hogy a készülékgyártók és az online szolgáltatók számára hasznos a sok mobilon töltött idő, mivel a túlkínálat miatt a fejlesztőknek már harcolniuk kell a felhasználók figyelméért és még több idejéért, ami más szempontból viszont káros. Többek közt a Google az Android P-n vagy a Family Linkkel, az Apple a szülői felügyelettel és a Facebook is indított a telefon- és apphasználatot keretek közé szorító eszközöket, de kérdéses, hogy mennyire érkeztek ezek időben, vagy mennyire szakítható meg velük a folyamat a kutatásban is bemutatott szoros kapcsolat a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal.

Metodológia

2018. március 7. és április 10. között készített felmérést a Pew Research Center a 13-17 éves amerikai fiatalok és szüleik mobiltelefon előtt töltött idejéről és az ehhez fűződő érzéseikről, meglátásaikról. A felmérést 743 tizenéves töltötte ki és 1058-an a megkérdezett fiatalok szülei közül. A kutatók szerint nincs kimutatható szignifikáns különbség az eredmények közt faj, etnikai hovatartozás vagy a család jövedelme közt.