Idei köntösben, de tavalyi hardverrel debütált a Moto Z3

Bemutatkozott a Lenovo szárnyai alatt működő Motorola legújabb csúcstelefonja, a Moto Z3 - noha az újdonság varázsa a készülék esetében nem átütő erejű, az eszközben ugyanis tavalyi hardver dolgozik. A lehangoló specifikációk mellett a cég legalább a dizájnon frissített, persze megtartva a széria védjegyének számító moduláris kialakítást.

Külsőre a készülék felzárkózott az idei-tavalyi trendekhez, 18:9-es Super AMOLED kijelzőt kapott, 1080x2160 pixeles felbontással, ami a 6,01 hüvelykes képátlón 402 PPI pixelsűrűséget jelent. A panel két oldalán a cég a peremeket minimálisra borotválta - de alul-felül is jócskán karcsúsodtak a kávák, ami főleg az alsó részen látványos, ahol eddig az ujjlenyomat-olvasó miatt meglehetősen kövér perem terpeszkedett. A szenzor most a telefon oldalára került, valahogy úgy mint korábban a Sony készülékeinél, hiszen a hátlapra a gyártó értelemszerűen nem tehette, azt ugyanis változatlan formában meg kellett őriznie, hogy a készülék visszafelé is kompatibilis maradjon az eddig kiadott MotoMod modulokkal.

De sajnos nem csak a hátlap, a mögötte dolgozó processzor sem változott: a készülékben a tavalyi csúcsmodellekből, köztük az előző generációs Moto Z2 Froce-ból ismerős Qulacomm Snapdragon 835 lapka dolgozik, változatlanul négy 2,35 és négy 1,9 gigahertzre tekert Kryo maggal. A RAM mérete 4 gigabájt, a belső tárhelyé pedig 64, amely microSD kártyával bővíthető. De még a kamera szenzorait sem turbózta fel a cég, a hátlapon ahogy egy éve, úgy idén is két darab 12 megapixeles kamera figyel, a szokásos fekete-fehér, illetve színes szenzorpárosításban, amelyet a Huawei is előszeretettel használ. Az előlapi kameránál azért sikerült valamelyest feljebb tornázni a felbontást, 5-ről 8 megapixelre. A gyártó kicsit az akkun is tudott hizlalni, noha a 3000 mAh kapacitású telepnek így is épp sikerül csak utolérnie az élmezőnyt.

A Moto Z3 tehát lényegében a tavalyi csúcsmodell, egy divatosabb képarányú kijelző mögött - ami pedig kifejezetten elszomorító, hogy a tavalyi Z2 Force esetében még nagyobb is volt az ugyan 16:9-es kijelző felbontása, mint az új kiadásé. Egyelőre nem világos, miért kellett a cégnek a tavalyi vashoz nyúlnia, az mindenesetre biztos, hogy ezzel az előző generációról nem fogja tudni meggyőzni a felhasználókat a váltásra, és más gyártók termékeivel szemben is komoly hátránnyal indul a piacon.

A moduláris kialakítás persze még mindig erősen megkülönbözteti az eszközt a versenytársaktól, aki ilyen funkcionalitásra vágyik, kénytelen a deres homlokú hardvert választani. A gyártó azért igyekszik előremutató képességeket is felmutatni az eszközben - pontosabban az eszközön, ahhoz ugyanis a későbbiekben egy új modult is kiad, amellyel a Moto Z3 5G kapcsolatokat is támogat majd - igaz csak a Verizon hálózatán, a telefon ugyanis csak utóbbi szolgáltató kínálatában lesz megvásárolható. Az első képek alapján aránylag vaskosnak tűnő 5G modul persze inkább erőfitogtatás, mintsem valós felhasználói igényekre adott válasz, mindenesetre a jövőre, a Verizon 5G hálózatával párhuzamosan rajtoló eszközzel a Moto Z3 az elsők között csatlakozhat az új generációs hálózatokra. Ezen kívül egyébként a Moto Z sorozat felhasználói összesen 17 MotoMod között válogathatnak, amelyek listáját a gyártó kitartóan bővíti.

Itthon tehát egyelőre úgy tűnik hiába várunk az eszközre, az a Verizon ügyfelek kiváltsága marad - akiket a tavalyi hardverért a gyártó és a szolgáltató az árral próbál vigasztalni, a Moto Z3 ugyanis nettó 480 dollárért lesz kapható. Egy ilyen árcédula láttán biztosan megbocsátanák néhányan az eszköz hiányosságait, a szolgáltatói kötöttség azonban értelemszerűen korlátozza a vásárlóközönséget. Az 5G MotoMod ára egyelőre nem ismert.