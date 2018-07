Elsősorban a Facebookot érintő tartalmi problémákról és a lehetséges szabályozási kérdésekről beszélt Mark Zuckerbeg vezérigazgató a Recode-nak adott másfél órás interjúban. A beszélgetés kiindulópontját Putyin és Trump múlt heti közös sajtótájékoztatója jelentette, melyen elhangzott többek közt, hogy nincs bizonyíték az oroszok befolyására a 2016-os amerikai választásokon. Zuckerberg szerint azonban a közösségi óriás több elég egyértelműnek tűnő jelet is látott. Egyrészt hagyományos, például phishing támadásokat, amelyet már 2015-ben jelentett az FBI-nak és az érintett felhasználóknak. Továbbá az Internet Research Agency félrevezető információit és hirdetéseit, amelyet viszont nem tudott olyan egyszerűen és elég gyorsan beazonosítani - ismerte el a Facebook-vezér.

Mostanra azonban már automatizált eszköz vizsgálja a hálózathoz tartozó fiókokat, és meggátolja a tevékenységüket. Továbbá most már Zuckerberg saját elmondása szerint eleve nehezebb hirdetéseket feladni, mivel sokkal több információt meg kell adni az átláthatóság érdekében, főként a politikai tartalmú reklámoknál - ahogy azt elmondta már a kongresszusi meghallgatáson is. A Recode újságírója rákérdezett, hogy "mi tartott ilyen sokáig", de lényegében a szokásos választ hallhattuk. Zuckerberg elmondása alapján korábban a cég szakértői nem ezeket a típusú támadásokat vizsgálták, hanem a hagyományos eseteket. "Túl idealisztikusak voltunk" - mondta az alapító, ugyanis nem arról volt szó, hogy nem törődtek a biztonsággal, hanem nem vették észre az összes fenyegetést. Hozzátette, hogy most már azonban 20 ezren dolgoznak a csapatnál csak a tartalmak moderálásán, amit Zuckerberg szerint a jelenlegi profit mellett megtehet a vállalat, de például öt éve még ennél "kisebb" volt a cég.

A legnagyobb vihart azonban az álhírek terjedése kapcsán tett Zuckerberg-megszólalás kavarta az interjú miatt, mivel a cégalapító egy elég erős példán keresztül próbálta bemutatni a moderálási elveket, ami bőséggel tartalmaz érdekes szabályokat. Zuckerberg kifejtette, nem az a célja, hogy senki ne mondhasson semmi rosszat az interneten, hiszen ez a fajta cenzúra is "túl extrém" lenne. Azonban ha a napi száz legnépszerűbb hírt megnézik a szerkesztők, akkor a felelősségük részének tartják, hogy ne legyen ezek közt álhír. Úgyhogy ha valaki a legnépszerűbb hírek közül jelent be valamit álhírnek, akkor rögtön a tényszerűség ellenőrzőkhöz irányítják ellenőrzésre, és ha ők álhírnek nyilvánítják a cikket, akkor csökkentik a láthatóságát a hírfolyamban. Azonban csak akkor vesz le egy bejegyzést az oldal, ha az valós fizikai veszéllyel is járhat - viszont nem akar senkit hazugnak nevezni, mert az zaklatásnak vehető.

Tehát a vezérigazgató példája szerint ugyan ő személyesen mélyen sértőnek tartja a Holokauszt-tagadást, de nem venné le ezeket a tartalmakat a közösségi oldalról, mivel nehéz kívülről megítélni valaki szándékát, és nem akarja elítélni a Holokauszt-tagadókat a megnyilatkozásaikért - később ezt pontosította a felháborodás hatására. Mint mondta, közszereplőként ő is szokott olyan dolgokat mondani, amiket nem ítélt meg helyesen, szóval ha valaki helytelen dolgokat mond a saját profilján, attól még nem fogják megszüntetni a fiókját. Ezzel ugyanis az illető még nem okoz fizikai károkat, akkor sem, ha mások nem értenek vele egyet vagy támadónak tartják.

Nem fél a szabályozástól

Szóba került természetesen a Cambridge Analytica botrány is, amelynek kapcsán szintén megint csak a jóhiszeműségükről számolt be Zuckerberg, mivel ismételt elmondása szerint elhitték, hogy a fejlesztők csak jóra használhatják a felhasználói adatokat, vagy hogy a CA a kérésükre törölte a jogszerűtlenül hozzájuk jutott adatbázist. Felelősöket azonban nem igazán rúgott ki a vállalat, legalábbis Zuckerberg leginkább saját magát tehetné ki, hiszen ő fejlesztett a platform alapjait. Véleménye szerint viszont most már érdemesebb inkább a megelőzésre fókuszálni, és emiatt már minden fejlesztőt auditál a cég, aki nagy mennyiségű felhasználói adatot kér, de beismeri, hogy ez 2014-ig nem így történt.

A Recode rákérdezett, hogy hogyan változhat a szabályozás a demokrata vezetés hatására, de Zuckerberg szerint az újságíró túlzottan az Egyesült Államokra koncentrál, miközben a szabályozás világszerte nagy kérdést jelent. A vezér meglátása alapján leginkább a tartalmat akarják szabályozni, ami azért nehéz, mert a Facebook a szólásszabadságot tartja a legfontosabbnak. Zuckerberg kiemelte Németországot a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényével, amit kifejezetten előre mutatónak tart. A mostaninál sokkal jobban lehetne szabályozni a terrorizmust, zaklatást, gyűlöletbeszédet és egyéb tartalmi elemeket - nem csak a Facebook, hanem minden közösségi oldal és internetes cég kapcsán, mondta. Az alapító büszkén ismételte az adatot, hogy a terrorista bejegyzések 99 százalékát már megjelenés előtt felismeri az automata rendszer, és továbbítja a moderátoroknak, ami véleménye szerint jelentős előrehaladás az elvárásokban.

Egy másik nagy szabályozói kérdéskör a nagy technológiai vállalatok (például Amazon, Facebook) feldarabolása, de a vezérigazgató megpróbálta bizonygatni, hogy ha le kellene kapcsolni az Amerikán kívüli szolgáltatásaikat, akkor "nem is lennének olyan nagyok", sőt nem is érnének el profitot Zuckerberg szerint. Ráadásként még azt is felhozta, hogy a helyüket biztos más cégek vennék át, például kínaiak, amelyek nem feltétlenül osztanák ugyanazokat az értékeket, például várhatóan nem működnének annyira együtt a választási csalások megakadályozásában vagy a terrorizmus meggátolásában más országokban - igyekezett győzködni a hallgatókat saját erényeiről Zuckerberg.

Végül a Facebbok alapító elismerte, hogy mostanában a közösségi óriás imidzse nem túl jó, semmiképp nem annyira, mint szeretné. A vezér azonban az év eleji fogadalmának megfelelően eltökélt benne, hogy helyrehozza a hibákat, amelyek most elsősorban a tartalomhoz kapcsolódnak. Zuckerberg véleménye alapján 3 évig eltart, mire minden eszköz a helyére kerül, sikerül kijavítani a tartalmi és biztonsági hibákat, de mint hozzátette, a háromból már másfél év eltelt, és év végére már szignifikánsan kevesebb probléma lesz, bár a közösségi oldal ezek szerint még mindig nem lesz teljesen probléma-mentes.