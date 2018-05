Robog a Samsung

Hihetetlen negyedévet zárt a Samsung Electronics, a dél-koreai gyártó eredményeit a félvezetőgyártást turbózta fel. A bevétel az első negyedévben 56,2 milliárd dollárnak megfelelő koreai won lett, amit kiugró 10,9 milliárd dolláros adózott nyereséggel párosult. Nem véletlen, hogy a cég 2017-re elnyerte a félvezetőpiac első helyét.

Komponensgyártás: a pénznyomda

Ne kerekítsük, ez a negyedév is a félvezetőgyártásról, azon belül pedig a memóriagyártásról szólt. A Samsung Electronics a világ egyik legnagyobb gyártója mind a DRAM mind a NAND típusú memóriák esetében, és mindkettőre igaz, hogy teljesen felborult a kereslet-kínálat egyensúlya. A gyártókapacitás szélesítése nem követte le az okostelefonok és az adatközponti megoldások gyorsan növekvő memóriaéhségét, ami nyilván erős árfelhajtó hatással járt. Ezt a legtöbb gyártó egyébként áthárítja a felhasználókra, így a notebookok, videokártyák, okostelefonok vagy épp szerverek drágulását is a Samsung és társai tették zsebre - ahogy mindjárt látni is fogjuk.

A komponens-üzletág a Samsung Electronics bevételének közel felét adja a 26,33 milliárd dollárnyi bevétellel, ennek túlnyomó részéért pedig a félvezetők "felelnek" 19,3 milliárddal - összehasonlításképp a számok 24 illetve 33 százalékkal magasabbak, mint tavaly. Jobban mutatja azonban az üzletág kimagasló teljesítményét az üzemi eredmény: a cég teljes üzemi eredménye az első negyedévben 14,52 milliárdból 10,92 milliárdot a komponensek adtak, ennek pedig szinte egésze, 10,72 milliárd jött a félvezetőkből. Az eredményekhez mellékelt kommentár szerint a negyedévet elsősorban a szerveres és grafikus memória hajtotta egyébként, az okostelefonok ebben a három hónapban nem húztak annyira.

Kis chip, nagy pénz

Jó kontrasztot mutat, hogy a komponensek másik lába, a kijelzőpanelek bevételben ugyan számottevőek (kereken 7 milliárd dollárral), ami némileg nőtt is tavalyhoz képest, az üzemi eredmény azonban megroppant, a tavalyi 1,21 milliárd után most mindössze 380 millió dollárnyi lett. A magyarázat szerint a hajlítható (okostelefonos) OLED-ek után szerény kereslet volt, amit tetézett a "sima" OLED és az LCD panelek irányából érkező erős verseny is. Az LCD-k (amelyekkel leginkább a tévés és monitoros piacot támadja a Samsung) a szezonális hatásoknak köszönhetően gyengén teljesítettek, itt a fókuszt mostanában a gyártási költségek visszaszorítása viszi.

Okostelefonok: ragyogó negyedév

Ha a félvezetők nem teljesítettek volna ennyire jól, akkor is lenne nagyszerű hír a Samsung negyedévében, az okostelefonok formájában. Az innen származó bevétel látványosan, 23 százalékkal 25,69 milliárd dollárra nőtt (tehát éves szinten százmilliárdos biznisz), amely egészséges üzemi eredményt is fel tud mutatni - 3,5 milliárd dollárt. Mindez a zsugorodásra váltó okostelefonos piac mellett különösen nagy sikernek számít, a cég az Apple mellett gyakorlatilag az egyetlen szereplő, amely konzisztensen és értékelhető profittartalom mellett tudja ezt a tevékenységet végezni (a Huawei lenne még esélyes erre a titulusra, de a cég nem tőzsdei, így pénzügyi teljesítményről nincs világos képünk).

Az okostelefonok kapcsán a Samsung egyébként a Galaxy S9 korai rajtját emelte ki, az új zászlóshajó idén viszonylag korán rajtolt, ami érezhető volt a keresletben is. De jól fogyott a tavalyi csúcs, az S8 is. A jövőkép viszont meglehetősen borús, a cég visszaeső keresletre számít, ami nyilván az értékesítésen is meglátszik majd, ezt majd jelentősebb marketing-költségvetéssel igyekszik ellensúlyozni.