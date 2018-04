Jim Keller távozik a Teslától

Új vezetőt kap az Autopilot, Jim Keller távozik a Tesla vezetéssegítő rendszerét fejlesztő csapat éléről. A korábban az AMD és az Apple kötelékében is megfordult processzorguru 2015-ben csatlakozott a Teslához, ahol az önvezető autós hardverfejlesztésekért felelős mérnöki divíziót vezette, kezei alatt indult a gyártó saját fejlesztésű AI-gyorsítójának fejlesztése is.

A Tesla hivatalosan is megerősítette a szakmai kiválóságnak számító Keller távozását, közleményében pedig kitér rá, hogy a szakember egy olyan vállalathoz csatlakozik, ahol ismét kifejezetten a processzortervezés területével tud foglalkozni. Azt az autógyártó nem közölte, Keller pontosan melyik céghez igazol át, ugyanakkor az Electrek forrásai szerint a tervező az Intelnél folytatja majd munkáját.

Az Autopilot hardvercsapatának vezetését Keller távozását követően Pete Bannon veszi át, aki korábban az Apple-nél is a chiptervező legenda munkatársa volt és akit a Tesla ugyancsak a cupertinói cégtől halászott el. Bannon, aki több mint két éve dolgozik az autógyártónál, az Apple szárnyai alatt annak számos mobilprocesszorának fejlesztését vezényelte, az A5-től egészen az A9-ig. A cég saját AI chipjének faragása tehát tovább folyik, ráadásul a gyártó azt ígéri, "drámaian növeli" befektetését a területen. Az Autopilot szoftverének fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat Andrej Karpathy veszi át, aki eddig a Tesla mesterséges intelligenciával és az Autopilot gépi látással foglalkozó ágazatát vezette. Keller távozásával a vezetéssegítő, illetve a gyártó tervei szerint idővel önvezető rendszer teljes szoftveres fejlesztése Karpathy felügyelete alá kerül.

Jim Keller

A felhizlalt AI-befektetésekre a Teslának valószínűleg szüksége is lesz, hogy ellensúlyozni tudja Keller elvesztését, hiszen a szakember vezetésével tavaly év végén jelentette be a cég, hogy nem külső önvezetős megoldást vásárol, hanem sajátot fejleszt. A stafétabot átadása pedig, különösen a projekt alapjainak lefektetését követően, közel sem triviális feladat. A gyártónak egyébként nincs könnyű dolga, az utóbbi időben ugyanis egyre több vezető távozik a cégtől. Februárban például a vállalat globális sales igazgatóját, Jon McNeillt kaparintotta meg a Lyft, nem sokkal később pedig Eric Branderiz és Susan Repo gazdasági vezetők is elköszöntek az autógyártótól. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a vállalat egyik Autopilot üzemmódban lévő autója nemrég balesetet szenvedett Kaliforniában, amelyben a sofőr életét vesztette. Bár a cég folyamatosan igyekszik hangsúlyozni, hogy a funkció használatakor is változatlan figyelemre van szükség a vezető részéről, az eset nem hozott épp jó sajtót a gyártónak.

Keller átigazolását az Intelhez egyébként a TweakTown forrásai is megerősítik, az oldal szerint ráadásul a szakember a chipgyártó szárnyai alatt szorosan együttműködik majd Raja Kodurival, aki a Radeon Technologies Group vezető pozícióját hagyta ott az AMD-nél, de Kellerhez hasonlóan az Apple-nél is megfordult. Az előzetes értesülések alapján míg Koduri az Intelnél a CPU-khoz tartozó IP blokkok megtervezését végzi majd, Keller az átfogó chipdizájnért lesz felelős.