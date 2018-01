Nvidia: a videokártyák a játékosokat illetik

A GPU-kkal kitermelhető Ethereum az elmúlt bő egy hónapban nagyot, körülbelül 100 százalékot nőtt, a kriptovaluta árfolyama jelenleg is 1000 dollár felett mozog. A hirtelen ugrás ismét beruházási hullámra késztette a bányászokat, amelyek pár hét alatt gyakorlatilag felszippantották a piacon lévő közép- és felsőkategóriás videokártyák szinte teljes készletét. A jelenség legnagyobb győztesei a már említett kereskedők, amelyek az igényekre reagálva egy tollvonással, helyenként 50-100 százalékkal emelték meg áraikat. A vesztesek térfelén a játékosok állnak, akik ismét vagy méregdrágán, vagy sehogyan sem juthatnak videokártyákhoz.

Valahol utóbbi kettő között helyezkedik el a szóban forgó Nvidia, illetve konkurense, az AMD. A két cég számára bevétel szempontjából rövid távon kedvező a szokatlanul nagy igény, ám hosszabb távon hátulütői is lehetnek a jelenségnek. Az Nvidia bevételének több, mint fele (kb. 1,5 milliárd dollár) a játékosoktól származik, pontosabban a PC-s videojátékokhoz tervezett GeForce termékekből folyik be, a cég erre építi fel marketingstratégiáját, szponzorációit, azaz különféle költéseit, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve a játékosokat szólítja meg. Jelen esetben ennek inkább kontraproduktív hatása lehet, hisz a megcélzott közönség most elsősorban csillagászati árakat és készlethiányt lát, a legújabb játékokhoz szükséges erősebb videokártyákat csak egy szokatlanul nagy összeg és némi utánajárás árán lehet beszerezni, leginkább másodkézből.

Ez inspirálhatta az Nvidia kérését, amellyel kereskedőpartnereit szólítja meg (javasolja számukra), hogy valamilyen módon próbálják a játékosokat előnyben részesíteni termékeinek értékesítéseinél. Mindez ugyanakkor a gyakorlatban nem sokkal érhet többet, mint halottnak a csók. A TechPowerUp beszámolója szerint egyes kereskedők ennek hatására enyhe korlátozásokat vezettek be, rendelésenként (tehát nem ügyfelenként) 2-5 darabra limitálva az egyidőben megvásárolható kártyák számát, az árcédulák viszont semmit sem változtak. Ezzel legfeljebb enyhén lassíthatják a készlet apadását, amelyre ugyanezen forrás szerint százasával pályáznak a tehetősebb bányászok.

Az AMD háza tájáról egyelőre nem érkezett hasonló kérésről hír, a cég helyzete ugyanakkor némileg eltér konkurenséétől. A játékosok jelenleg inkább a GeForce kártyákat preferálják, így a Radeonok számára sokkal inkább kapóra jön a bányászláz újbóli fellángolása. Ugyancsak az AMD malmára hajthatja a vizet, ha videokártya hiány esetében a konzolok felé fordul a játékosok egy része, hisz a piacon lévő összes Xbox és PlayStation központi egységét is az AMD szállítja.

Mi lesz a megoldás?

A gyártók a tavaly nyári Ethereum-láz során elmondták, hogy a kriptovaluták volatilitása okán nem tervezik komolyabban megemelni a GPU-kra leadott megrendelésüket. A termelés nagyobb mértékű emeléséhez amúgy hónapok kellenének, eközben pedig akár ki is durranhat a kereslet egyre nagyobbra duzzadó lufija. A rendhagyó helyzetre csak az újabb GPU generációk adhatnak majd megoldást. Korábbi pletykák szerint az Nvidia valamikor tavasszal leplezheti le a következő GeForce szériát, amelynél nem lenne meglepő, ha a cég hardveresen vagy szoftveresen korlátozná a bányászás tempóját. Ez ugyanakkor még nem feltétlenül jelentené azt, hogy az Nvidia nem kínálna majd alternatívát az Ethereumhoz, illetve a többi, GPU-s kriptopénzhez, amelyekhez nagyobb profittal lehet értékesíteni a GPU-kat. A cég akár egy kifejezetten bányászathoz tervezett, drágább kártyával (vagy kártyákkal) is előállhat majd.

Addig is a játékosok legfeljebb egy nagyobb mértékű árfolyamcsökkenésben reménykedhetnek, amely visszaállíthatná a gyártók által ajánlott szinthez közeli árakat. Jelenleg a piaci árak játékos szemmel nézve teljesen elszakadtak a realitástól. A korábban 500-550 dollárért kínált Radeon RX Vega 64 900-1000 dolláról indul(na), a 2016 nyarán 400 dolláros áron piacra dobott GeForce GTX 1070-ért pedig jelenleg 850 dollárt kérnek a kereskedők.