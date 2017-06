Egy év alatt közel duplájára nőtt a Micron bevétele

Az egy évvel ezelőtti összeghez viszonyítva közel duplájára nőtt a Micron második (naptári) negyedéves forgalma. Ezzel a gyártó bevétele 5,566 milliárdon állt meg, ami 92 százalékkal múlja felül a tavalyi forgalmat, amely összeg egybevág a legutóbbi negyedév végén közölt elvárásokkal. Ennél is fontosabb, hogy az amerikai vállalat vaskos profitot könyvelt el, így az egy évvel ezelőtti 215 millió dolláros veszteség helyett most 1,647 milliárdos nyereséggel dicsekedhet a Micron. A vállalat reményei szerint a növekvő tendencia legalább a jövő év elejéig kitart majd.

A kiváló eredmények mögött továbbra is a piaci igények változása áll, jelenleg mind a DRAM, mind pedig a NAND chipekre kimagasló a kereslet, a Micron szerint előbbire 15-20 százalékkal, utóbbira pedig 30-40 százalékkal nőtt az igény a leszállított kapacitást tekintve. A tavaly ősszel kirajzolódott trendnek pedig egyelőre nem látszik pontosan a vége, ugyanis a gyártó egyelőre nem növelték (jelentősen) a termelést. Ezért a megugrott kereslet természetesen áremelkedést generált, a DRAM chipek ára átlagosan nagyjából 20, a NAND-oké pedig körülbelül 10 százalékkal ugrott meg, ami a Micron és konkurensei számára is remek hír. Az elemzők szerint még egy darabig nem éri utol a kínálat a keresletet, ez pedig akár további emelkedésekhez is vezethet. A Micron arra számít, hogy még egy darabig egyik memóriaipari szereplő sem növeli gyártókapacitását, számottevő változásra legkorábban 2018-ban számít a cég.

A memóriagyártó bevételének nagyobb része továbbra is különféle DRAM chipekből származik, a szóban forgó negyedévben az eredmény 64 százalékát köszönhette ilyen termékeknek a Micron. Ebből a PC-khez készített termékek 20-25 százalékot tettek ki, a szerverekbe szánt memóriák pedig közel 30 százalékra kúsztak fel. Az okostelefonokhoz és tabletekhez tervezett termékek 25 százalék körül járultak hozzá a DRAM-os bevételhez, a speciális, grafikus kártyákhoz, gyorsítókhoz, hálózati eszközökhöz, illetve egyéb más beágyazott rendszerekhez tervezett chipek pedig körülbelül 25 százalék közötti részt tettek ki, pontos adatokat nem közöl a Micron.

Az egyelőre csak a NAND-okat takaró, nem volatilis (vagy nem felejtő) memóriákból befolyt összeg a teljes bevétel 31 százalékát tette ki. Ebből a különféle adathordozók (memóriakártyák, pendrive-ok) jelentették a torta nagyjából 40 százalékát, miközben a mobilos megoldások nagyjából 15, az SSD-k körülbelül 25, a különféle ipari és beágyazott termékek pedig a bevétel nagyjából 15-20 közötti részt tették ki.

A kedvező számok mögött álló kereslet növekedésre többek között újabb fejlesztésekkel igyekszik reagálni a Micron. A folyamat egyik következő lépcsőjeként a DRAM gyártástechnológia csíkszélességét csökkenti a cég, a tavaly debütált 20 nanométeres lapkák után ősszel megérkezhetnek az 1X jelölésű, 16 nanométeres variánsok is, amitől egységnyi kapacitásra levetítve 20 százalékos költségcsökkenést vár a gyártó. Ezen a csíkszélességen GDDR5 és (LP)DDR4 chipek egyaránt készülnek majd. Ezzel párhuzamosan érkeznek a 64 rétegű NAND chipek, amelyekből nagyobb mennyiségre ugyancsak ősszel számíthatnak a partnerek, ekkor érkezhetnek meg a 80 százalékos bitsűrűség-növekedést ígérő második generációs komponensek, amitől egységnyi kapacitásra levetítve körülbelül 30 százalékos költségcsökkenést vár a Micron.

A vállalat a következő negyedévben is komoly növekedésre számít, az előrejelzés szerinti 5,7-6,1 milliárd dolláros bevételt 47-51 százalékkal lenne jobb a tavalyi év hasonló időszakában elértnél, ami mellé 2,2-2,4 milliárdos üzemi eredményt remél a Micron.