Az Intel gyenge kábelmodemes chipje miatt perelik az Arrist

Keresetet nyújtottak be a kábelmodemeiről ismert Arrisszal szemben. Az amerikai gyártó egyik csúcsmodemje, a Surfboard SB6190 miatt került vásárlói össztűz alá, amely a cég által ígért kecsegtető teljesítmény közelében sincs, a modem lényegesen gyengébben teljesít mint elődje, az SB6183. A már-már botrányos teljesítmény mögött az Intel, pontosabban annak Puma 6 névre keresztelt rendszerchipje áll, amely bizonyos körülmények között képtelen felvenni a versenyt a konkurensek, például a Broadcom megoldásaival. Bár egyelőre csak az Arris van célkeresztben, a probléma több más gyártót, köztük a Compalt, illetve annak CH7465-ös kábelmodemét is érintheti, amit például itthon Connect Box néven kínál internetszolgáltatásához a UPC.

Az ügyet kirobbantó Surfboard SB6190 több mint egy éve, 2015 végén került piacra, a terméket pedig az egyik leggyorsabb (Gigabit+) és legmegbízhatóbb modemként hirdette az Arris. A szóban forgó, DOCSIS 3.0 szabványnak megfelelő eszköz ugyanis az az első volt, amivel a másodpercenkénti 1 gigabites letöltési sebességet is át lehet lépni, a gyártó szerint a modem ugyanis akár 32 letöltési, és 8 feltöltési csatornát is össze tud fogni (channel bonding), előbbivel pedig akár 1,4 gigabitre is rúghat a maximális sávszélesség.

Bár a csatornák összefogása működik, cserébe komoly problémák jelennek meg, felhasználói beszámolok kiugróan magas jitterről (a digitális jelek időzítésének bizonytalanságából fakadó nemkívánatos fázismoduláció), ezzel együtt pedig 200-250 milliszekundumos késleltetésről, illetve jelentős, 6 százalék körül csomagvesztésről szólnak, ami több esetben már a DNS-lekérdezést is megakadályozza. Ennek hatása már böngészés közben is érzékelhető, egyes felhasználási módokat pedig gyakorlatilag teljesen ellehetetlenít. Ilyen például az online játék, ami jellemzően alacsony és egyenletes késleltetést kíván meg a megfelelő élményhez.

Fapuma

A problémát a kábelmodem Intel Puma 6 rendszerchipje okozza, ugyanakkor arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a központi egység pontosan mely része felelős a kellemetlen jelenségekért. A fejlesztés alapjait, illetve a márkanevet az Intel 2010-ben vásárolta meg a Texas Instrumentstől, hogy azt házon belüli fejlesztéseivel kiegészítve felfuttassa. Az akvizíció harmadik gyümölcse a szóban forgó Puma 6 lett, amibe az Intel egy Atom processzormagot tett. Egyes spekulációk szerint ez utóbbi okozza a problémákat, a számítási teljesítmény bizonyos esetekben egyszerűen nem képes kiszolgálni a magasabb hálózati forgalommal járó terhelést.

Mások szerint a problémát nem a processzormag nyers számítási teljesítménye, hanem az eszközön futó szoftver okozza, amely nincs megfelelően optimalizálva az x86-os utasításarchitektúrára. Ennek van alapja, ugyanis a kábelmodemekben rendszerint MIPS vagy ARM architektúrára építő rendszerchipek kerülnek, az elméletet pedig erősíti, hogy tavaly év végén az Arris és az Intel is szoftverfrissítést ígért gyógyírként a problémákra. A The Register szerint a javítást az érintettek egy része már megkapta, és bár a beszámolók alapján a helyzet javult, a Surfboard SB6190 teljesítménye még így is távol áll az elvárhatótól.

Ennek tükrében nem csoda, hogy a tulajdonosok egy része megelégelte a problémákat, így célkeresztben az Arrisszal már az Észak-Kaliforniai Körzeti Bíróságán van az ügy. A vád szerint az cég félrevezette a vásárlókat, ugyanis a Surfboard SB6190 kvázi hibásan került piacra, az ugyanis érezhetően rontja a felhasználói élményt, illetve számos esetben ellehetetleníti az internet előfizetéssel elérhető maximális sávszélesség elérését. A panasz továbbá nehezményezi, hogy az Arris több mint egy év után sem hívta vissza a minden kétséget kizáróan problémás termékeket.

Bár utóbbi nem történt meg, időközben legújabb, SB8200-as modemébe az újabb, Intel Puma 7 helyett inkább a Broadcom BCM3390-es rendszerchipjét választotta az Arris. Az valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy a döntésben közrejátszottak-e az SB6190 problémái, ugyanakkor az eseményen fényében nem zárható ki, hogy a gyártó az elmúlt egy évben tapasztaltak miatt tért vissza a jól bejáratott beszállító termékéhez.

A UPC Connect Box is érintett lehet

Nem az Arris az egyetlen gyártó, aki kábelmodemet épített az Intel Puma 6 rendszerchipre. A lista meglehetősen hosszú, a keresetlevél szerint a Cisco, a Linksys, az LG, a Hitron, illetve a Compal egyes termékei is érintettek. Utóbbi OEM gyártó CH7465 típusjelzésű termékében található Puma 6, amely modemet a UPC Connect Box néven kínálja kábeles internet előfizetése mellé. A Prohardver! januárban kipróbálta a szóban forgó eszközt, de a szolgáltató által jelenleg kínált leggyorsabb, 500 megabites csomag mellett nem tapasztalt kiugróan magas késleltetést a teszt.

Az Intel hálózati chipjeitől ments meg uram minket!

Az elmúlt bő fél év során több negatív visszajelzés is érkezett az Intel hálózati eszközöket célzó termékeivel kapcsolatban. A legnagyobb visszhangot az iPhone 7-be került rádiós modemek generálták, az Apple ugyanis aktuális legújabb készülékében megosztotta a komponens beszállítójának szerepét, a Qualcomm mellé az Intel is felkerült a listára. Az első tesztek alapján utóbbi cég chipje kétség kívül gyengébben szerepel Qualcomm X12-es (MDM9645M) fejlesztésénél, az átlagos különbség 30 százalék körüli volt az Európában is piacra kerülő inteles készülék kárára. Az Apple szerint ugyanakkor az iPhone 7 összes altípusa megfelel az általa felállított követelményeknek, illetve iparági szabványoknak, amiről a cég a szolgáltatókkal együtt bizonyosodott meg.

Ennél is lényegesen rosszabbul jártak azok a partnerek, amelyek az Intel C2000-es sorozatú rendszerlapkája köré építettek (jellemzően vállalati) hálózati eszközöket. A chip ugyanis nagyjából három év után teljesen megadja magát, egy áramköri gyengeség miatt a lapka egy kritikus eleme jellemzően ennyi idő után felmondja a szolgálatot. A probléma az Avoton és Rangeley lapkacsaládokat érintette, ezekre több Intel-partner is épített beágyazott eszközöket, hálózati megoldásokat - a Cisco például egész termékpalettát.

Az Intel egyébként egyik új lábát látja a modemes üzletben, a vállalat újabb LTE chipekkel készül annak reményében, hogy ezzel még nagyobb szeletet tud majd kihasítani a Qualcomm uralta tortából. A cég hasonlóan ambiciózus terveket dédelget a kábelmodemek terén is, a tavalyi Computexen bejelentett AnyWAN GRX750 állítólag több gyártó termékében is felbukkan majd, remélhetőleg a jelenleginél lényegesen nagyobb sikerrel.