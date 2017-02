Olcsók lehetnek az új szerveres Intel Atomok

Bemutatta új, olcsó tárolókba, NAS-okba, mikroszerverekbe, és a kommunikációs infrastruktúra célgépekbe (pl. tűzfal, router) tervezett Atom processzorait az Intel. A C3000-es sorozatú, Denverton kódnevű termékek a több mint három éve megjelent Avoton szériát váltják, amelyhez képest több ponton is fejlődést mutatnak. A processzormagok, illetve a Goldmont mikroarchitektúra megjelenése mellett a gyártástechnológia is változott, a CPU-k már a tömegtermelésben elérhető legfejlettebb, 14 nanométeres csíkszélességen készülnek.

A tavaly bemutatott Goldmont mag egyik fontos sajátossága, hogy az elterjedtebb titkosítási algoritmusokat összefogó QuickAssist technológiának hála a piacon egyedüliként rendelkezik hardveres SHA gyorsítással, ami drasztikus ugrást eredményezhet a hash algoritmusok végrehajtásának sebességében, ilyen felhasználásban a Core processzorokkal is felveheti a versenyt a kis Atom. Ezzel együtt sokat javult a processzorok teljesítménye, azonos magszám és hasonló órajel mellett akár 2,3-szor is gyorsabb lehet a C3000-es sorozat. Az STH mérése szerint az állítás megállja a helyét, például AES számítások mellett realizálódik a több mint kétszeres gyorsulás.

A mikroarchitektúrális fejlesztések mellett a magszámon is tekert egy nagyot az Intel, a végrehajtók száma duplázódott, 16-ra emelve a 2-ről induló maximális magszámot. A memóriavezérlő háza táján is történtek változások, immár a DDR4 modulok is támogatottak, a DDR4-1866 típusú memóriák mellett pedig a DDR3L-1600 szabványú RAM-okat is kezelhet a C3000-es sorozat. A memória maximális méretéről egyelőre nincs konkrétum, a szerényebb modellek esetében valószínűleg marad a 64 gigabájtos korlát.

Az elődhöz hasonlóan számos integrált vezérlőt is tartalmaz a processzor lapkája. A PCI Express buszrendszer immár a 3.0-s specifikációnak megfelelő, miközben a sávok száma is nőtt. Ennek mértéke modelltől függ, a C2338 és C3338 viszonylatában kettővel, összesen 10-re emelkedett a sávok száma. Emellé nem kevesebb mint maximum tizenhat darab SATA 3.0 port társul, amit négy 10 GbE Ethernet, és négy USB 3.0 egészít ki, tehát I/O szempontjából meglehetősen bőséges a kínálat.

Ugyancsak fontos változás, hogy a virtualizációhoz elengedhetetlen VT-x mellet már a VT-d is támogatott, utóbbi például az IOMMU-hoz és az SR-IOV-hez is szükséges. Az IOMMU egy címfordítási és védelmi funkció, amely felprogramozása után teljesítményveszteség nélkül teszi lehetővé, hogy a virtualizált operációs rendszerek közvetlenül és egymástól védetten kezeljék az egyes eszközöket. A futó programok a lapozáshoz hasonló (gyakorlatilag annak megfelelő) memóriavédelemmel együtt kezelhetik egyszerre a hardvereket és azoknak is ugyanilyen szintű védelem mellett, teljes körű hozzáférésük van a rendszermemória programonkénti részeihez.

Az SR-IOV hardveres virtualizációval a PCIe eszköz saját szintjén végzi önmaga virtualizációját, vagyis egyetlen PCIe hardver (például egy hálózati vezérlő) több PCIe eszköznek látszik a gép felé, így a hypervisor feladatát betöltő szoftver irányában is. Az eszköz particionálását és virtualizációját tehát maga hardver végzi, ezért a hypervisornak már csak a kiosztásokat kell kezelnie, nincs szükség semmilyen, a CPU-t terhelő komplex logikára a hypervisor rétegében, sem driverekre, sem emulációra, sem pedig a virtuális és fizikai erőforrások megfeleltetésére. Mindez növeli a sebességet és a biztonságot, miközben könnyen szét lehet osztani az hálózati vezérlő erőforrását.

Az Intel eddig csak a C3000-es sorozat egyetlen tagját tette elérhetővé, a kínálat alján tanyázó Atom C3338 a korábbi széria C2338-as tagját váltja. Ennek megfelelően marad a két processzormag, amelyek órajele 1,5 és 2,2 között változhat. PCIe sávból és SATA portból egyaránt tíz darab, Ethernetből pedig négy áll rendelkezésre. A 9 watt TDP-s processzort meglepően olcsón, mindössze 27 dolláros listaáron kínálja az Intel, ami a 60 dolláros előd, a C2338 árának kevesebb mint fele. A nagyobb modellek ára egyelőre nem publikus, de amennyiben az új széria többi tagjának árcímkéje is hasonló mértékű csökkenést mutat, azzal kvázi nullára csökkentené az amúgy sem túl fényes kilátásokkal rendelkező ARM-os alternatívák létjogosultságát az Intel.