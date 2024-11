Átnevezte magát a Zoom, ami továbbra is Zoom, csak máshogy

A video kifejezést már nem erőlteti a szolgáltatás, komolyabb tervei vannak a jövőre nézve.

Nevében is jelezni kívánja a Zoom, hogy már nem csak egyszerű videókonferencia-szolgáltatásként aposztrofálja magát: a jövőben Zoom Video Communications Inc. helyett egyszerűen csak Zoom Communications Inc. a cég hivatalos megnevezése. Eric Yuan blogbejegyzésben emlékezett meg a cég 2011-es alapításáról, amikor a célkitűzés még a piac legjobb videókonferencia-megoldásának szállítása volt, ezt az utat pedig jócskán megtámogatta a pandémia, amikor a videóhívások váltak a személyes és munkahelyi kommunikáció legkézenfekvőbb csatornájává.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába. Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

A cégvezető a Zoomról már úgy beszél, mint modern és hibrid megoldásokat kínáló AI-fókuszú cégről, melynek kulcsfontosságú fejlesztése a Zoom Workspace-be integrált AI Companion virtuális segéd lesz a következő időszakban. A meglehetősen optimista fogalmazás szerint az eszköz idővel egy teljesen személyre szabható digitális „ikerpárként" működhet, és az olyan egyszerűbb feladatok automatizálásával, mint a meetingek kezelése vagy az e-mail vázlatok generálása jelentős mennyiségű időt szabadíthat fel a munkavállaló számára.

Arról egyelőre nem tudni többet, hogy az újabb AI-alapú termékek milyen ütemezéssel érkeznek, de a bejelentett Zoom AI Companion 2.0 és a Zoom Docs is arra utal, hogy a Zoom a jövőben kiterjesztett portfóliójával már olyan techóriások produktivitási szolgáltatásaival szeretne versenyezni mint a Microsoft és a Google.

Via Zoom.