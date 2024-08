A Pixel 9 mellett mást is behoz Magyarországra a Google

Nagy nap a mai a Google saját márkás telefonjai és más termékeinek hazai rajongói számára, hiszen végre hivatalosan is piacra kerülnek egyes Google termékek Magyarországon.

A Google ma hivatalosan is bejelentette, hogy Magyarországon is forgalomba kerül a Pixel 9 okostelefon-család (mínusz a hajlítható kijelzős Pixel 9 Fold), és bár többnyire a híradások az ebbe tartozó három készülékről szólnak, érkeznek azért más Google hardvertermékek is a hivatalos értékesítők (egyelőre ez a Yettel, az eMAG és az Alza) kínálatába.

Mindjárt az elején érdemes kiemelni az olcsóbb, felső-középkategóriás Pixel 8a okostelefont, mely idén májusban mutatkozott be a nagyközönség számára és a dokumentációk alapján már korábban lehetett sejteni, hogy elérhető lesz a magyar vásárlók számára is.

A 6,1 hüvelykes kijelzővel ellátott, Tensor G3 gyorsítóval és 8 GB rendszermemóriával felvértezett Pixel 8a 128 és 256 GB háttértárral egyaránt kapható lesz hazánkban, 234 990 és 259 990 Ft-os induló áron.

Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban. Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban.

Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig Ezúttal rengeteg IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ti kérdeztetek, mi válaszoltuk a 37. kraftie adásban.

Szintén bekerül a magyar szortimentbe a Pixel Watch 3 okosóra, mely éppúgy szerves tartozéka a Pixel telefonoknak, mint az iPhone-oknak az Apple Watch-ok. Az óra mellett jön a cég zajszűrős fülese, a Pixel Buds Pro 2 is - utóbbi 104 990 Ft-ért, az órák pedig 154 990 és 174 990 Ft-ért kaphatók majd mérettől függően.

A Google mostani kelet-európai nyitása ezzel együtt is egyelőre inkább tűnik óvatos puhatolózásnak, így több hardvertermék hivatalosan továbbra sem érhető el hazánkban, köztük a Nest okosotthon-eszközök, a cég tabletjei (és a fentebb említett hajlítható kijelzős Pixel Fold) és a tévés kiegészítők (Chromecast, TV Streamer).