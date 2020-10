Hamarosan bárki használhatja a Waymo önvezető taxijait

Az arizonai Phoenixben megnyílik a fuvarszolgáltatás a publikum felé.

Néhány héten belül bárki igénybe veheti majd az Alphabet szárnyai alatt működő Waymo önvezető autós fuvarszolgáltatását, legalábbis az arizonai Phoenix városában. Ahogy a cég közölte, a Waymo One szolgáltatás Chrysler Pacifica kisbuszokkal operál majd, amelyek egy részében még lesz biztonsági sofőr - mintegy ezer autó azonban teljesen önállóan navigál majd az utakon. A városban a Google már 2017 eleje óta folytat teszteket, most kibővülő szolgátatása pedig egy csaknem 260 négyzetkilométeres területen lesz elérhető. A vállalat szerint a "közeljövőben" a Waymo One autóinak száz százaléka sofőr nélkül áll majd munkába - persze emberi biztonsági beavatkozásra ilyenkor is lehetőség van, a cég központjaiban számos alkalmazott figyeli az autók kameráit, hogy szükség esetén közbelépjen, ha az autó nem tudna megoldani valamilyen forgalmi helyzetet.