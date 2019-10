Biztonsági sofőr nélküli fuvarozásba kezd a Waymo

Éles a HWSW mobile! programja (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferencia 5 szekcióval, 90 előadóval, dedikált workshop nappal várja a látogatókat.

Biztonsági sofőr nélkül is szállítanak már utasokat Arizonában a Waymo önvezető autói. A Google-Alphabet égisze alatt működő vállalat egyelőre korlátozott számban indít emberi felügyelet nélküli autókat szolgáltatásában, azokat első körben néhány száz korai felhasználó veheti majd igénybe. Szokás szerint Phoenix lesz a megoldás kísérleti terepe, azt ugyanakkor a cég nem árulta el, mikor tervezi kiterjeszteni a szolgáltatást. A Waymo mindenesetre nem csak személyszállításban gondolkodik, önvezető technológiáját már kamionokon is teszteli, amelyekkel a későbbiekben a sofőr nélküli áruszállítási területén vetné meg a lábát. A cég a Venturebeatnek azt is elárulta, igény esetén megfontolná, hogy a technológiát az autógyártók felé is értékesíti.