Új helyszínen, új időpontban a Szabad Szoftver Konferencia

Az FSF.hu Alapítvány 2017. március 25-én, szokásosan szombati napon megrendezi a Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítást, melynek új helyszíne a Villányi úti Konferenciaközpont (Budapest, 11. kerület, Villányi út 11-13.) lesz. Egész nap, reggel fél tíztől délután ötig három szekcióban párhuzamosan hallgathatnak majd a látogatók szakmai előadásokat, ezzel párhuzamosan pedig az egyetem aulájában szabad szoftverekkel és szabad kultúrával foglalkozó civil szervezetek és a konferenciát támogató cégek kiállítói asztalainál lehet beszélgetni és tapasztalatot cserélni.

Az előadói jelentkezés határideje is megnyúlt a szervezéssel együtt, még 2017. február 14-én, kedden éjfélig lehet beküldeni a kitöltött űrlapot. Az előadónak jelentkezők közül az FSF.hu Alapítvány által felkért szakemberek választják ki a programba kerülő előadásokat. Aki korábban jelentkezett előadással az elmaradt 2016-os konferenciára, nem kell újbóli megtennie. Ha viszont valaki a korábban beadott anyagát módosítani szeretné, annak újból ki kell tölteni az űrlapot, és megjegyzésben jelezni, hogy az előző törlését kéri.

Idén is 20-25 előadásra lehet számítani a tavalyi rendezvényhez hasonlóan. Az előző évben többek között az OpenStack tűzfalról, CRM-ről, nyílt forrású DTP alkalmazásról, és linuxos konténerekről is szó volt. A szervezők kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy azoknak az IT-vezetőknek, döntéshozóknak is hasznos tartalmat kínáljanak, akik már aktívan használnak szabad szoftvereket céges környezetükben vagy vizsgálják azok bevezetési lehetőségeit.

A rendezvény ingyenes, de regisztráció szükséges a rendezvény honlapján: konf.fsf.hu. Aki regisztrált már az elmaradt 2016-os konferenciára, annak nem kell újból jelentkeznie - csak abban az esetben, ha mégsem tud elmenni az új időpontban. Az előadások anyagából ISBN számmal ellátott konferenciakiadvány készül.