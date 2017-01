Picit jobb lesz a Windows 10 adatporszívója

Újra nekifut a személyes adatok védelmének a Microsoft, a Windows 10 Creators Update kapcsán néhány változás jön az operációs rendszer telemetriájában és a beállítási felületben. A legfontosabb, a telemetria teljes kikapcsolása azonban továbbra sem lehetséges, így 2015 után idén is fogatlan marad az adatvédelmi nekifohászkodás. De lássuk a részleteket.

Telepítés, expliciten



A bejelentés fontosabb része, hogy a Microsoft teljesen kivezeti az "Express Setup" utat a telepítési folyamatból. Ez jelenleg az alapértelmezett beállítások elfogadását jelenti a telepítés során, így a felhasználók, akik ezt választják, az opciók jelentős részével soha nem is találkoznak.

Az új telepítési folyamat ebből a szempontból sokkal transzparensebb lesz. Az Express Setup lehetősége eltűnik majd, a felhasználónak pedig végig kell néznie és láttamoznia kell az alábbi beállításokat, ahol egyébként viszonylag egyértelműen fogalmazva a Microsoft leírja, hogy mihez is kéri a beleegyezést.

A beállítások azonban (jelenlegi szövegezés szerint) szorosan összekötik a funkciót és az adatgyűjtést. Vagyis nem lehet a hangfelismerést aktiválni az adatgyűjtés nélkül, ugyanúgy, ahogy a helymeghatározási funkciók sem érhetőek el, ha az (anonim) adatgyűjtést nem fogadja el a felhasználó. Magyarul nem mutat majd az időjárás-csempe az aktuális városra vonatkozó adatokat, ha nem egyezünk bele a követésbe. A beállítások a telepítést követően is elérhetőek, a gépház megfelelő felületén kapcsolhatóak ki-be ezek a funkciók.

Az új adatvédelmi beállítások - nincs sok opció, kikapcsolással a teljes funkciót tiltjuk le.



A másik fontos változás az adatgyűjtés szintjeit érinti. A Windows 10 telemetriája továbbra is lekapcsolhatatlan marad (kivéve az Enteprise ügyfeleket), azonban az eddigi három szint (alap, kiterjesztett és teljes) helyett csak alap és a teljes marad - ezek között választhatnak a felhasználók. Ezzel egyidőben az alap szinthez tartozó telemetriai adatok körét valamelyest szűkíti a Microsoft, az azonban a hivatalos közleményből nem derül ki, hogy pontosan milyen adatok begyűjtéséről mondott le a cég. A hazai képviseletnél rákérdeztünk erre, ha választ kapunk, frissítjük a cikket.

Webes adatkezelés

A Windows 10-től függetlenül a Microsoft indított egy új webes felületet is (itt érhető el), amelyen a felhasználóról összegyűjtött adatokat lehet megtekinteni és kezelni - a transzparencia jegyében. A felületen megnézhető az összegyűjtött lokációs történet, a böngészési előzmények, a keresési előzmények és a Cortana Notebook adatbázisa is (ez utóbbi azokban az országokban, ahol a Cortana elérhető). A webes felületről ezek az adatok törölhetőek is, ebben az esetben a Microsoft ezeket az adatokat nem használja már “személyre szabott automatikus javaslatok” nyújtásához.



A cég közlése szerint az oldal jelenlegi formája csak az első lépés, a jövőben több szolgáltatás adatai felkerülnek majd és a funkcionalitás is bővülni fog.

Aggasztó nyelvezet

A bejelentéssel kapcsolatban különösen aggasztó a használt nyelvezet, a Microsoft ugyanis úgy festi le magát, mint a személyes adatok védelmének bajnoka. Erről a fentiek alapján szó sincs, mind a funkciók követéshez kötése, mind a letilthatatlan telemetria rendkívül aggasztó, ebben pedig egyáltalán nem tudott előre lépni a cég. Ebből a szempontból pedig szinte irreleváns a Google-odaszúrás, miszerint a Microsoft soha nem céloz reklámokat az emailek, csevegés, fájlok és képek tartalma alapján - ha más jellemzők, mint a lokáció, használati jellegzetességek, keresési előzmények, elolvasott hírek tartalma alapján viszont igen.

A telemetriához ragaszkodás egyébként azért abszurd, mert a cég valójában nem használja azt az operációs rendszer stabilitásának javítására - erre kiváló példa a súlyos hibákkal rajtoló Anniversary Update esete, amelyet hosszas, a fentieknél is szigorúbb telemetriával rendelkező bétateszten vizsgált a cég. A visszaérkező adatokat tehát a vállalat (jelenleg) képtelen hatékonyan visszavezetni a fejlesztési folyamatba, az egyértelmű stabilitási és funkcionális hibák sem kapnak javítást. Így még az az érv sem áll meg, hogy a felhasználók érdekében zajlik az invazív adatgyűjtés - hiszen annak gyümölcsei sosem fordulnak termőre.