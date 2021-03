Kipróbáltuk: Samsung Galaxy S21 Ultra

Fontos állomáshoz ért a Samsung Galaxy S csúcstelefon-szériája 2021-ben, amely nem is annyira az évet rendre indító S jelölésű modellek, sokkal inkább a jellemzően nyáron bemutatkozó Galaxy Note széria jövőjét pecsételi meg. Az S21 Ultra ugyanis, amely a Samsung portfóliójának jelenlegi éllovasa, a szokásos, inkrementális teljesítménybeli és kamerás előrelépések, illetve kisebb-nagyobb külső ráncfelvarrások mellett az eddig a Note-ok védjegyének tekintett érintőtoll-támogatást is megörökölte.

Az ikonikus Note sorozat kezdeti éveiben a készülékházba csúsztatható stylus mellett annak méretes kijelzői is fontos megkülönböztetőjegynek számítottak az okostelefon-piacon, mára azonban a Galaxy S modellek bőven utolérték panelméretben a Note-okat. Azzal, hogy immár a érintőtollakhoz is támogatást kapnak, utolsó bástyáját is elveszíti a Note széria, persze ha a stylusok az S21 Ultrán is ugyanolyan jól használhatók, mint a Note-okon - a poént az elején le is lőhetjük, ha van még egy különálló érintőtollnyi szabad hely a zsebünkben vagy a táskában, akkor az új csúcsmodell is kényelmesen fel tudja venni a Note-szerepet.

Ha pedig már a spoilereknél tartunk, a készülék "mezei Galaxy S-ként" is pontosan úgy teljesít, ahogy az elvárható: a Galaxy S21 Ultra minden szokásos rubrikát kipipál, sőt, ezúttal a gyártónak még a dizájnt is sikerült kicsit izgalmasabbá tennie, különösen a tesztre kapott, mattfekete modellel. Utóbbinál a fekete, csillogásmentes hátlapot fényes felületű, ugyancsak fekete keret köti össze a kijelzővel - a keretbe ráadásul a hátlap bal felső sarkában ülő, masszív szenzorokat sorakoztató, terebélyes kameraplatform is "belefolyik", nem alkot önálló szigetet, mint a korábbi modelleken. Nincs szó hatalmas változtatásról, a megoldás ugyanakkor mégis egyértelműen megkülönbözteti az eszközt az előző generációtól és persze a piac többi szereplőjétől. Összességében a matt fekete kivitellel egy ritka elegáns megjelenésű telefont sikerült összehoznia a Samsungnak - kár hogy a borítás továbbra is elég sikamlós, így a leejtést elkerülendő érdemes tokba bújtatni a méregdrága készüléket.

120 HERTZ, VÉGRE A MAXIMÁLIS FELBONTÁS MELLETT IS

A külcsínt tovább tetézi a masszív AMOLED panel, amely gyönyörű képet ad, fényerejét pedig még napfényes időben, a szabadban is szinte bántóan erősre feltekerhetjük ha épp arra lenne igény. A HDR10+ plecsnivel is felszerelt kijelző 120 hertzes frissítési rátája mind a játékok, mind a hírfolyamok kényszeres görgetése közben rendkívül sima élményt biztosít. A frissítési frekvenciát az eszköz dinamikusan szabályozza, a mozgalmasabb tartalmaknál tekerve fel azt akár 120 hertzes értékig, a statikus megjelenítésnél pedig visszavéve a tempót 60 hertzre - ezzel az akkus üzemidőt is érezhetően kímélve. Persze igény szerint, például alacsony akkufeszültségnél, vissza lehet állítani az értéket fix 60 hertzre. A 120 hertzes frissítés ráadásul a tavalyi S20 Ultrával szemben itt végre nem korlátozódik 1080p felbontásra, a kijelző maximális, 1440p értékénél is bevethető.

MÉRET 165,1x75,6x8,9 mm TÖMEG 227 g KIJELZŐ

6,8", AMOLED, 20:9, 1440x3200 (515PPI), 120 Hz, HDR10+ CPU Exynos 2100, 1x2,9 GHz Cortex-X1, 3x2,8 GHz Cortex-A78, 4x2,2 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 660 MEMÓRIA/TÁRHELY 12/128 GB, 12/256 GB, 16/512 GB HÁTLAPI KAMERA 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS 10 MP, f/4.9, PDAF, OIS, 10x optikai zoom (periszkóp telefotó) 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS , 3x optikai zoom (telefotó) 12 MP, f/2.2, PDAF (ultraszéles látószög) ELŐLAPI KAMERA 40 MP, f/2.2 AKKUMULÁTOR 5000 mAh

A Galaxy S21 Ultrában dolgozó Exynos vas nem tartogat meglepetéseket, idén is hibátlanul teljesít, legyen szó játékról vagy több alkalmazás párhuzamos használatáról. Utóbbihoz egyébként nem is kell feltétlenül váltogatni az appok között, ahogy a Samsung csúcstelefonjainál már megszokhattuk, a One UI felületen lehetőség van osztott képernyős nézetben egyszerre két alkalmazással is dolgozni, illetve az appok lebegő ablakokban is megnyithatók. Utóbbiak használaton kívül a chatbuborékokra hajazó gombokra kicsinyíthetők.

Az előre telepített alkalmazások jelentős részéről a Samsung jó szokásához híven a telefon első beállításánál lehetőség van lemondani, ezután csak a cég néhány alapvető appja, mint a Samsung Health, a lassan feledésbe merülő Bixby virtuális asszisztens, a Game Launcher játékindító, az AR emojik gyártásához bevethető AR-zóna app, a kötelező Google alkalmazások, illetve a Microsoft OneDrive maradnak az eszközön.

ÚJ VIZEKRE EVEZ AZ S PEN

A S21 Ultránál az S szériában először megjelenő stylus támogatás kihasználásához értelemszerűen egy érintőtollra is szükség lesz. Ez ugyanakkor nem kell, hogy feltétlenül egy "hivatalos" S Pen legyen, más Wacom tollakkal is igába hajtható az eszköz - a teszt során például egy öreg Lenovo ThinkPad X61 tabletből elővarázsolt érintőceruzát használtunk, amellyel gond nélkül firkálgathattunk a kijelzőre, sőt még a ceruza oldalán, illetve lévő gombok kattintását is érzékelte az S21 Ultra, ugyanúgy, mint a Note az S Pen esetében. A gombok a stylus menü megnyitásához, a jegyzetappban pedig a radír funkció gyors eléréséhez is bevethetők voltak. Persze a kifinomultabb nyomásérzékeléshez korszerűbb érintőtollat kell vadászni, ha ugyanakkor már akad a fiókban Wacom stylus érdemes lehet egy próbát tenni vele.

Ami az érintőceruzás funkcionalitást illeti, az S21 Ultra a Note sorozatban már megismert képességeket sorakoztatja fel. Az érintőtollal a kijelzőhöz közelítve azon megjelenik az ismerős, "kurzor", illetve a képernyő szélén megnyitható, a stylusos funkciókat tömörítő menü. Ebből elérhető a tollas feljegyzésekhez szánt jegyzetapp, a szövegek beolvasását is lehetővé tevő intelligens kijelölés, a képernyőírás, az ugyancsak firkálós mozgóképek gyártását célzó élő üzenetek, az AR firka, illetve a fordítás funkció, amellyel a stylust egy szövegben az idegen szavak fölé tartva automatikusan megjeleníthető azok magyar (vagy a kiválasztott nyelvű) megfelelője.

Az emberben persze marad egy kis hiányérzet, hogy a firkálgatás után a tollat nem csúsztathatja vissza a telefonban kialakított bölcsőbe - cserébe ugyanakkor a nem a készülékházhoz vékonyított, hagyományos tollnak megfelelő méretű stylusokkal számottevően kényelmesebb az írás vagy rajzolás a kijlezőn, illetve a gyártó érintőtoll-tartóval szerelt telefontokot is árul a telefonhoz.

A KAMERA IDÉN IS HOZZA A SZINTET

A méretes hátlapi platformról már messziről látszik, hogy a gyártó kamerák terén is igyekszik nagyot gurítani - ami nem meglepő módon sikerül is. A fő kamera mögött a gyártó legújabb masszív, 108 megapixeles érzékelője dolgozik, amely alapértelmezetten a szenzor 9 pixele által begyűjtött fényinformációból alkot egy képpontot, így 12 megapixeles képeket produkál, és gyenge fényviszonyok között is szép képeket ígér - persze igény szerint a teljes 108 megapixel is kihasználható.

A hátlapon nem kevesebb, mint további három kamerát találunk, egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor és két 10 megapixeles telefotó kamera formájában, utóbbiak egyike 3x, a másik 10x optikai zoomot kínál. Ezzel az idei modell egy hátoldali kamerával rálicitál a tavalyi S20 Ultrára, amelynek negyedik érzékelője egy ToF szenzor volt.

A gigászi, fő szenzor nappal és este, gyenge fényviszonyok között is szinte kifogástalan fényképeket készít, az éles, részletes fotók színei is élénkek, de nem valószínűtlenül túlszaturáltak. A két telefotó kamera is derekasan muzsikál, a 10x optikai zoomot produkáló, periszkóp lencsével megtoldott szenzor itt is kiemelkedően teljesít - igaz éjszaka a közelítéseknél néha megszaporodhat kissé a képzaj a háttérben.

Szokás szerint az ultraszéles látószögű érzékelő az, amely kissé visszafogottabb eredményeket mutat, főként az éjszakai, vagy sötétebb környezetben elkattintott fotóknál, legalábbis a többi kamerákhoz képest, persze kis odafigyeléssel utóbbival is lehet korrekt fényképeket lőni - az érzékelőt egyébként az S20 Ultrától örökölte az idei csúcsmodell. Az egyetlen apró negatívum az utólagos képfeldolgozásban érhető tetten, a fotókon ugyanis egy-egy a környezethez képest gyorsan mozgó objektum körül időnként minimális képtorzulás tapasztalható.

BÍRJA SZUFLÁVAL

Az eszközben dolgozó kövér, 5000 mAh kapacitású akkumulátor vidáman kiszolgálja az izmos hardvert és a gyönyörű kijelzőt - utóbbi kapcsán okot adhatott némi aggodalomra a masszív, 1440p felbontás és a 120 hertzig felpörgő frissítési ráta párosa, ezeket az aggodalmakat azonban a telefon gyorsan eloszlatja. A dinamikus képfrissítéssel a gyártó jócskán csökkenteni tudta a panel étvágyát, a telefon így visszafogottabb használat mellett két teljes munkanapot is végigzakatol, de egy nap még videózással-játékkal alaposan megszórva is kényelmesen kihozható belőle. Ami a töltést illeti, a telefon a 25 wattos gyorstöltést, a 15 wattos Qi vezeték nélküli töltést, illetve az USB PD 3.0 szabványt is támogatja. Ezek kiaknázásához ugyanakkor külön töltőt kell vásárolni (vagy egy korábbi készülékhez kapottat bevetni), ugyanis ahogy az a készülék vékony dobozából is sejthető, a gyártó abból már kispórolta a töltőadaptert, csak egy kábelt mellékel hozzá, mindkét végén USB-C csatlakozóval.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már jó eséllyel mindenki tudja, mire számítson az ultraprémium készülékkategóriában árazás terén - itthon a Galaxy S21 Ultra az ismert kereskedőknél bruttó 480 ezer forint környéki áron kapható. A szabad szemmel is jól látható összeget kicsengetve az S21 Ultra minden rubrikát kipipál ami egy csúcskategóriás készüléktől elvárható, a gyönyörű színeket és szép, sima képet adó, magas frissítési rátával szerelt kijelzőtől az élvonalbeli vason át a kiváló kamerákig és akkus üzemidőig - amit a széria történetében először a készülék stylus támogatással is megspékel. Ez külön jó pont, ami az elmúlt két év legjobban sikerült Samsung-dizájnjával együtt segíthet legalább megkísérelni a vaskos árcédula igazolását.