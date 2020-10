Kipróbáltuk: Cat S62 Pro

Idén nyáron mutatkozott be a Bullitt Group által gondozott Cat okostelefon brand legújabb élharcosa, a Cat S62 Pro - a márkanév hallatán sejthető, hogy strapatelefonról van szó, amelynek nem okoz különösebb problémát, ha az exkavátorból kiszállva kicsúszik az ember zsebéből, de még az sem, ha egy épület homlokzatán azt kell megkeresni, hol a legkevésbé hatékony annak hőszigetelése. Az új S62 Pro ugyanis az ellenálló kialakítás mellett, az elődök hőkameráját is megörökölte, pontosabban annak valamelyest felturbózott változatát.

ELEGÁNSABB PÁNCÉLZAT

De ne szaladjunk ennyire előre, az S62 Pro ugyanis más változásokat is hoz, kezdve mindjárt a dizájnnal. Míg az S61 brutális téglája messziről sem hagyott kétséget afelől, hogy építkezésekre vagy más, komoly fizikai igénybevétellel fenyegető környezetekbe szánt eszközről van szó, addig az S62 Pro már jóval diszkrétebb megjelenést kapott, szemből szinte már hagyományos okostelefonnak is tűnhet, még ha a kijelző alatt-fölött a manapság megszokott notch vagy kameralyuk helyett vaskos kávák is húzódnak.

Oldalról, illetve hátulról a telefonra pillantva azért már itt is egyértelmű, hogy a szokottnál jóval ellenállóbb készülékházról van szó: az eszközt széles fémkeret övezi, hátlapját pedig fekete, rugalmas borítás fedi. A készülék 11,9 milliémterével mindenesetre így is érezhetően vékonyabb az elődnél, nagyjából egy biztonságosabb tokba bújtatott, mezei okostelefon vastagságának felel meg. A csavarokkal rögzített oldalsó fémkereten jobboldalt találjuk a bekapcsoló- illetve hangerőgombokat, az eszköz bal oldalán pedig a gyártótól már ismert, sárga programozható gomb található, amelynek szimpla, dupla, illetve hosszú lenyomásához tetszőleges funkciók rendelhetők, mint a vaku bekapcsolása vagy éppen valamelyik alkalmazás megnyitása. A gomb fölött felpattintható fedlap védi a microSD, illetve SIM kártyák tálcáját.

A hátoldal rugalmas, gumis tapintású, matt fekete borítást kapott, alsó felén barázdált textúrával, amely rendkívül stabil, kellemes fogást kölcsönöz a telefonnak - a hátlap kifejezetten frissítő élményt nyújt a manapság az okostelefon-piacon megszokott üvegszendvicsek tengerében. Persze szubjektív, hogy a megjelenés mennyire esztétikus, a borítás ugyanakkor egyértelműen kényelmesebb, strapabíróbb és kellemesebb tapintású mint az üveg hátlapok, illetve az ujjlenyomatokat sem gyűjti, a mindennapi használat során egyértelműen felülmúlja az üvegborítást.

A hátoldalon kapott helyet a kamerapáros is amelyek egyike a FLIR nevével fémjelzett hőkamera, illetve az ujjlenyomat-olvasó is itt található - utóbbi kifejezetten gyorsan, pontosan dolgozik, és a hátlapon könnyen kitapintható. Az S61-ről megismert, lézeres távolságmérő az S62 Pro esetében hiányzik a felhozatalból, így sajnos nem kapunk olyan komplett "szerszámosládát" mint az elődnél, pedig a digitális mérőszalag a mindennapokban talán még többször is kapóra jöhetett (volna) mint a hőkamera.

A telefon tehát strapabíróságához képest egészen letisztult megjelenést kapott - persze azért túlzás lenne azt mondani, hogy összekeverhető lenne törékenyebb társaival, már csak a fősodorbeli készülékekhez képest vaskos kávák miatt is. Ezzel együtt egyértelmű az előrelépés, ráadásul a készülék továbbra is kibírja a beton felületre való leejtéseket, akár 1,8 méter magasból, illetve természetesen az IP68-as védelmi besorolás is ott van a repertoárban, azaz fél órán keresztül akár másfél méterrel a víz alatt is használható a készülék.

KORREKT KÖZÉPSZINTŰ TELJESÍTMÉNY

A kijelzőt nem csak Gorilla Glass 6 védi, az egy enyhén kiemelkedő műanyag keretet is kapott, így arccal lefelé sem ér hozzá az asztalhoz - vagy egy rossz mozdulat után a talajhoz. Az 5,7 hüvelykes IPS panel valamivel kisebb mint a manapság megszokott monstrumok, ugyanakkor nem annyival, hogy akadályozzon a tartalomfogyasztásban vagy gépelésben. Az eszköz fényerejével sem volt probléma, az S62 Pro kijelzője napsütésben, az építési területek bejárása vagy épp túrázás közben is jól olvasható. A panel mögött dolgozó Qualcomm Snapdragon 660 processzor nem fog teljesítményrekordokat dönteni, de megbízhatóan teszi a dolgát, még ha néha kicsit több gondolkodási időre is van szüksége, mint azt az élmezőnybeli versenyzőktől megszokhattuk.

Méret 158,5x76,7x1,9 mm Tömeg 248 g Kijelző 5,7", IPS, 1080x2160, 424 PPI CPU Qualcomm Snapdragon 660, 4x2,2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver GPU Adreno 512 Memória/tárhely 6/128 GB Hátlapi kamera 12 MP, f/1.8

FLIR hőkamera (Lepton 3.5) Előlapi kamera 8 MP Akkumulátor 4000 mAh

Októberben a Go nyelvnek hódolunk! Októberben 15-én folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Néhány előre telepített alkalmazást a kötelező Google-eresztés mellett is találunk az eszközön, noha ezekből kettő, a "Cat phones", illetve "Register" ikonjai csak a gyártó weboldalára továbbítanak. A korábbi Cat modellekről is ismert Toolbox is utat talált az telefonra, ez ugyancsak egy webes felületen gyűjt össze néhány fitnesz-, illetve barkácsappot, azokra bökve pedig az appok Play Store-os oldalára irányít. A telefonon a gyártó saját appjai mellett a Facebook, Instagram, Whatsapp és Twitter is előre telepítve megtalálható, ami kissé bosszantó lehet, noha a négyből legalább kettőt-hármat jó eséllyel egyébként is letöltene a legtöbb felhasználó. Végül de nem utolsó sorban a Zello walkie-talkie alkalmazás is ott figyel a telefonon.

A NAGY DOBÁS: A HŐKAMERA

Ahogy az elődnél, a telefon legfontosabb megkülönböztetőjegye itt is a hőkamera - a készülékben egész pontosan a FLIR Lepton 3.5 szenzorát találjuk, amely jóval kompaktabb, mint az S61-ben használt érzékelő, így kényelmesen elfér az S62 Pro készülékházában, nincs szükség plusz kiugró "fülre" mint az előd esetében. A kisebb méret dacára az érzékelő felbontása számottevően, mintegy négyszer nagyobb lett, felbontása 160x120 pixel. A FLIR képalkotó szoftverével a kamera 1,6 megapixeles, egész pontosan 1440x1080 képpont felbontású fotókat lő, a hőkamera továbbá -20 és 400 Celsius közötti hőmérséklet-tartományt kezel.

A szenzor manapság sajnos különösen releváns, hiszen a testhőmérséklet-ellenőrzések a globális koronavírus-járványnak hála lassan a mindennapok részévé válnak. A készülék erre a célra is bevethető, igaz csak előzetes ellenőrzésként - az S62 Pro nem minősül diagnosztikai eszköznek.

A hőkamerát most is a dedikált FLIR appból hajthatjuk igába, amelyben egy sor különböző színpaletta és megjelenítési mód között válogathatunk. Igény szerint a kép szélén elhelyezkedő függőleges sávban ábrázolhatók a fotón látható maximum és minimum hőmérsékletek, de akár a kép egyes területeinek és pontjainak hőmérséklete is megjeleníthető.

A hőszenzor képétől az alkalmazásban persze ne várjunk olyan reszponzivitást mint a hagyományos kamerák esetében, az 8,7 hertzes frissítési rátával dolgozik - illetve a FLIR app megnyitásakor is szükség lehet 1-2 másodpercre, míg megjelenik a kamerakép. Ezután viszont az alkalmazás és a kamera gond nélkül működik, még különböző formátumú jelentések generálására is lehetőség van vele, a készített hőkamerás fotók mellé.

A készülékről persze a hagyományos kamera sem maradt le, a hátlapon a hőszenzor alatt figyelő, 12 megapixeles érzékelőtől ugyanakkor ne várjunk csodát. Míg az f/1.8-as kamera nappal korrekt fotókat készít, gyengébb fényviszonyoknál már el kell köszöni a képek apróbb részleteitől, illetve nem árt ha biztos kézzel fogjuk a telefont, optikai képstabilizáció híján ugyanis könnyen elmosódhatnak az éjszaka lőtt fényképek.

Az akkumulátorra nem lehet panasz, a telefont aktívan használva is elzakatol egy teljes napot, illetve még másnapra is marad benne némi szufla, kis odafigyeléssel pedig két nap is kisajtolható belőle. A telepet USB-C aljzaton keresztül tölthetjük, a vezeték nélküli töltést sajnos nem támogatja.

A Cat S62 Próval a Bullitt Group elegánsabb irányt vesz, anélkül, hogy közben a strapabíróságból áldozna - igaz a funkciópaletta viszont a lézeres "mérőszalag" nélkül valamelyest karcsúbb lett. A hőkamera azonban továbbra is komoly ütőkártya a készülék kezében, főleg az elődnél fejlettebb szenzor birtokában. A készülék itthon kereskedőtől függően bruttó 200-240 ezer forint környéki áron kapható, olcsónak tehát nem mondható - bár a tetszetős külsővel a mezei felhasználók felé is igyekszik nyitni a gyártó, az okostelefon továbbra is a céges vásárlóknak, vállalkozásoknak lehet jó vétel, akik a mindennapokban ki tudják használni a hőkamera képességeit.