A CAPTCHA nem vész el, csak átalakul

Az internetbiztonság egyik legrégebbi bútordarabja, a CAPTCHA, azaz fordított Turing-teszt fontos szerepet játszik egy weboldal vagy szolgáltatás biztonságos működésének fenntartásában, de mint megannyi biztonsági védvonal, ez is borsot tör még a legjóindulatúbb felhasználó orra alá is, és már nem feltétlenül hatékony a robotok ellen.

A botok ma már annyira fejlettek, és annyira könnyedén képesek feltörni a CAPTCHA-teszteket, hogy a felhasználóknak több bosszúságot okoznak, mint amennyit ér az alkalmazásuk. Annak ellenére, hogy a CAPTCHA-k nagyjából két évtized alatt sokat fejlődnek kifinomultság és sokféleség szempontjából, a megkerülésükre szolgáló technikák is sokat javultak.

A „Nem vagyok robot” jelölőnégyzetek és a torzított szöveges rejtvények elavultak, de mi az online biztonság jövője? Erről beszélgetünk ebben az adásban Csizmazia-Darab Istvánnal, a Sicontact Kft. IT-biztonsági szakértőjével.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.