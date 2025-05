Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig

Az adásban szó lesz arról, hogy bővülés hiánya és a rekordalacsony fluktuáció miatt továbbra is pang a hazai piac, illetve miért nehéz most magasabb engineering pozíciókból munkát váltani. Beszélünk picit a fejvadászokról, az elmúlt 10 évben az állásinterjúztatásban lezajlott változásokról, és kódoló asszisztensek piacán végigsöprő akvizíciós hullámról is.

