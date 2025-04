A lézerrel írt történelem

Aki már használt számítógépet az előző évezredben, biztosan emlékszik a CD-ROM -ok majd az írható CD-k megjelenésére. Az optikai adattárolás hatalmas távlatokat nyitott meg az iparág számára, illetve ajtót nyitott egészen új, kevésbé legális iparágaknak is némi extra pénzkereseti lehetőségre.

Az egész a Sony és a Philips példa nélküli iparági együttműködésével kezdődött, aminek állítólag a holland királyi légitársaság, a KLM volt az egyik legnagyobb haszonélvezője. Ha tudni akarod, miért, illetve mi következett a CD-k, majd a DVD-k megjelenésével akár az informatikában, akár a kultúrában, ezt a sztorizgatós adást neked találták ki!

Aki pedig sztorizik nekünk, az nem más, mint a terület talán legnagyobb hazai ismerője, régi barátunk, Polcz Peti, aki ezer szálon kötődik, illetve kötődött a fényes korongokhoz.

