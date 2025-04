Romeltakarítás ransomware-támadás után

Egy vállalat vagy intézmény működésére nézve az egyik legveszélyesebb kibertámadás a zsarolóvírusok bejuttatása a rendszerbe. Aki átélt már belülről ilyen támadást, valószínűleg soha nem fogja elfelejteni, és reménykedik, hogy még egyszer nem fog hasonló előfordulni.

De mikor és kiket érnek jellemzően ilyen támadások, és ami a legfontosabb, ha beütött a krach, mit lehet és mit kötelező, illetve mit nem szabad tenni? Szabad-e például fizetni a zsarolóknak? Kell-e a helyreállítás után képezni a kollégákat és IT-biztonsági beruházásokra, auditokra ösztökélni a menedzsmentet?

Erről beszélgettünk az 58. Weeklyben Szigeti Zsolttal, az Islander Cyber Security alapítójával és Hentes Sándorral, a RavenForTech lead technology specialist-jével.

