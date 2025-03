Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég

Az IT-ban dolgozók többsége introvertált személyiség - de ezzel most nem mondtunk újat. Mindezt ráadásul rengeteg sztereotípia lengi körül. A mai realitás azonban az, hogy - egy klasszikust idézzünk - már nem elég hard skillben erős, kapucnis pincelakónak lenni, aki zárkózott zseniként, egyedül old meg problémákat.

Az aktuális adásban az introverzióról beszélgettünk Gagyi Benedek szoftvermérnökkel (Shopify) és Horváth Rita pszichológussal. Körüljártuk milyen akadályokba ütköznek az introvertált szakemberek, és mit tehetnek ennek leküzdésére. Kezdetnek két nap irodai bejárás, szigorúan receptre.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

