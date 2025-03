Boldog 25-öt, Digitális Halálcsillag!

Huszonöt évvel ezelőtt néhány Quake-rajongó egyetemista srác kitalálta, hogy újságírósat fog játszani, a gondolatot pedig tettek sorozata követte, aminek a végén létrejött a HWSW, melyet a szerkesztőség egy későbbi, pontosan meg nem határozott, múlt ködébe vesző korszakában csak Digitális Halálcsillagként emlegetett.

A lap akkori struktúrájáról sokat elárul, hogy volt saját Matrox-rovata, de aztán az évek múlásával a vasak szép lassan háttérbe szorultak és jöttek olyan kollégák, akik révén a HWSW végérvényesen maradandó nyomot hagyott a magyar technológiai újságírás vagy éppen rendezvényműfaj ici-pici kis szemétdombján.

Az 57. weekly alkalmával ezekből a kollégákból hívtunk meg hármat, Bodnár Ádámot, Bobor Szabit és Hlács Ferencet egy kis nosztalgiázásra Bőle Gyurival, a lap alapítójával, aki egyben a kraftie egyik hosztja is.

Boldog 25. születésnapot, HWSW!

