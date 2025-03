A lengyelek az új németek

A magyar IT munkaerőpiac nem szigetként létezik, hanem a közép-európai országokkal versenyez a betelepülő, jellemzően nyugati cégekért, melyek mind a karrierlehetőségeket, mind a béreket alapjaiban határozzák meg.



Ebből a versenyből viszont a lengyelek egyre inkább kezdenek kiszállni, hiszen számukra a mérce immár nyugat, mintsem az egykori KGST-országok. Az igazán nagy kihívás azonban csak most következik, a lengyel IT munkaerő olcsóságával ugyanis egyre kevésbé tudnak versenyezni. Ebben a ligában más kell a versenyelőnyhöz: a világszínvonalú munkaerő már megvan, a terjeszkedő, erős hazai vállalkozások szaporodnak, már csak az innovációs ugrás hiányzik. Tóth István kommunikációs szakértővel beszélgettünk.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

