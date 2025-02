Mentorhatás: tapasztalt szememmel vezetem a kezedet

A karriert segítő kéz érkezhet cégen belülről kijelöléssel vagy választással, de kívülről is, akár úgy is, hogy a mentorált fizet érte. A mentor szerepe egyszerű hard vagy soft skilleket érintő jótanácstól az ajtók kinyitásán át, egészen a kapcsolatrendszere megosztásáig terjedhet. Ideális esetben pedig egy életen át kapcsolatban maradtok, a viszony jóval túlmutat egy munkahelyi kapcsolaton, és mindkét fél számára tartogat komoly előnyöket - hiszen egy ponton túl akár meg is fordulhatnak a szerepek. Kollár Lacival (SMP) és Ottucsák Józsival (Diligent) jártuk körbe a témát az 51. adásban.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Hiflylabs.