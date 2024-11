Újra a kutya csóválja a farkát - Trump és az amerikai technológia esete

Trump elnökké választásához sorra gratuláltak a technológiai multik vezetői, aligha véletlenül: az Egyesült Államok 47. elnökének következő négyéves ciklusától politikai elemzők komoly pálfordulást várnak, ami érintheti a technológiai cégek érdekérvényesítési képességét is, illetve megváltoztathatja pozíciójukat az állammal szemben.

Ennek a folyamatnak a hátteréről beszéltünk a nemrég lezajlott amerikai elnökválasztás eredményének potenciális hatásait elemezgetve Yaro Patrice külpolitikai szakértővel, Amerika- és nemzetközi kapcsolatok szakértővel.

Ha szeretnél többet tudni arról, hogy mi várhat az Apple-re, a Google-re netán a Metára a következő elnöki ciklusban, illetve hogyan alakulhatnak a sino-amerikai kapcsolatok és Európa helyzete, érdemes belehallgatnod ebbe az adásba.

