Mi lesz veled, Chipzilla?

Az Intelnek annyi, a céget feldarabolják, részletekben eladják, a helyét sóval behintik, ezzel öt évtizednyi processzorgyártó-történelem megy a levesbe. Ha nem is ennyire végzetes árnyalatban, de ez lehet az egyik potenciális végkimenetele az Intel szenvedésének, miközben a menedzsment optimista, de legalábbis bevallottan aktívan forgatja a Bibliát.

Ebbe az adásba ismét visszahívtuk a HWSW egykori processzorguruját, Asztalos Olivért, akivel jól megbeszéltük, mi vezetett ahhoz, hogy a Chipzilla ilyen látványosan padlóra került, illetve hogyan fog onnan felállni.

A 47. Weeklyben azt is megtippeltük Olivérrel, mi lesz a sorsa a processzorgyártónak, szóval érdemes eltenni ezt az adást és mondjuk öt év múlva újra meghallgatni, kinek lett végül igaza.

