Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig

Mostanában mindenki a ghost/fake/fantom jobokról beszél. Ez tényleg egy új trend, vagy csak optikai csalódás? Szó lesz még aspergeres fejlesztőkről, átvágós bootcamp hirdetésekről, az Msc oklevél létjogosultságáról, végül a PwC túltolásából kiindulva egy piaci helyzetképet is vázolunk.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.