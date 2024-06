Mindent vivő munkahelyek

Immár legalább 15 éve, hogy megjelentek itthon is azok a munkáltatók, akiknek a reputációja nem csak önmagukat adja el, hanem az ott dolgozókat is. Ezen cégeknek azonban nem ez az elsődleges hozadéka az IT szakemberek számára, hanem a felbecsülhetetlen networking hatás. Minden idők legrövidebb kraftie podcastjában ezt a témát futottuk körbe.

