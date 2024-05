Lassan bekopognak a programozás lemezlovasai

Ha szóba kerülnek az AI eszközök, akkor a lesajnáló legyintéstől a doomsday forgatókönyveken át, egészen az óvatos lelkesedésig terjed a véleményskála. Ezt a trendet csak erősítik az olyan véleményvezérek és techpopulisták, mint Musk, Huang, Thiel, vagy Carmack.

Adásunk vendége Szpisják Dani (SCADEMY) volt, aki cégével külföldön oktat AI használatot és szemléletet fejlesztőknek. Beszélgettünk az ő jövőképéről, a fejlesztői társadalom kasztosodásáról, és egy lassan bekopogtató újhullámos generációról is, akiket a fejlesztés demokratizálódása engedhet piacra. Ennek a mindenben különböző generációnak bizonyos értelemben nagyon könnyű dolga lehet, bizonyos értelemben viszont nem. Nem csak a közvetlenül alattuk lévő generációk előítéleteivel kell majd megküzdeniük, hanem a teljes közösségével is. Végre mosolyoghatnak a JavaScript fejlesztők is. :)

