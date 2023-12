Állami és neres informatikai cégek valósága

Anonim beszélgetőpartnereinkre támaszkodva, a teljesség igénye nélkül átfutottuk, milyen ezeknél a cégeknél dolgozni, milyenek a fizetések, beszélgettünk előítéletekről, megbélyegzésről és arról, hogy vajon a polgármester fia lesz-e az új főnököd, ha ezekhez a vállalatokhoz mész dolgozni. Jó hosszú adás lett, amiből a politikát amennyire csak lehetett, kihagytuk.

Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Tesco Technology.