Béralku és teljesítményértékelés

A fenti folyamat mind az IT szakembert, mind a menedzserét kihívások elé állítja, és ahhoz, hogy ez ne okozzon fölösleges feszültségeket, érdemes pár alapvető dologra odafigyelni. Szász Péterrel (alias eszpee) beszélgetünk a visszajelzések fontosságáról, a ChatGPT-vel írt önértékelésekről, és az ellenajánlatok létjogosultságáról. December 29-én pedig végre jövünk az "Állami és neres informatikai cégek valósága" című adással.

