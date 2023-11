A BigTech ment, Amszterdam maradt

Az adás vendége Erdődy-Nagy Zsombor, fejlesztőből lett engineering menedzser volt, aki a hazai startupos létet hátrahagyva családostól Amszterdamba költözött, hogy az Ubernél dolgozhasson. Őt is elérte egy elbocsátási hullám, de egy huszárvágással és némi szerencsével megoldotta, hogy Amszterdamban maradhasson, és virtuálisan hazai is költözzön.

